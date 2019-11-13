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Teşkilatın gözdesi Bath, Balıkesir'de göreve başladı

Teşkilatın gözdesi Bath, Balıkesir'de göreve başladı Şırnak'tan Balıkesir'e tayin olan Bath tacirlerin korkulu rüyası olduBALIKESİR - Şırnak'ta başarılı narkotik operasyonlarla adını duyuran dedektör polis köpeği Bath, Balıkesir'e tayin oldu.

13.11.2019 09:48 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:53
Teşkilatın gözdesi Bath, 'de göreve başladı
'tan Balıkesir'e tayin olan Bath tacirlerin korkulu rüyası oldu
BALIKESİR - Şırnak'ta başarılı narkotik operasyonlarla adını duyuran dedektör polis köpeği Bath, Balıkesir'e tayin oldu.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şubesi bünyesinde görev yapan detektör köpek Bath, terbiyecisi olan polis memuru ile birlikte birçok başarılı operasyona imza attı. Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası haline gelen Bath'ın operasyon öncesi hazırlık çalışmalarına İhlas Ajansı konuk oldu. Bath, terbiyecisi polis memurunun talimatları doğrultusunda görevini başarıyla yerine getirdi. Saklanan uyuşturucu maddeleri zorlanmadan bulan detektör köpek Bath, katıldığı operasyonlarda da çok miktarda uyuşturucu maddenin bulunmasında önemli rol oynadı. 3 yaşındaki Bath, doğumundan itibaren Ankara'da aldığı eğitim sonrasında Şırnak'ta 2 yıl görev yaptı ve 2 ay önce Balıkesir'e tayin oldu.
Terbiyecisi Bath ile 3 yıldır beraber olduğunu anlatarak, "Şırnak'ta 2 yıl görev yaptık. Kendisiyle 3 yıldır beraberiz. Balıkesir iline tayin olduk, şu anda Balıkesir'de beraber çalışıyoruz. Her türlü araç araması, ikamet araması ve uygulama noktalarında görev yapıyoruz. Köpeğimiz 8 adet uyuşturucu maddeye hassas. Bu 8 adet uyuşturucu maddenin kokusunu aldığı an hepsine tepki verme özelliğine sahip. Köpeğimiz 3,5 aylık eğitim sürecini başarıyla bitirerek göreve başlamış bulunmakta. Balıkesir ilimizde yaptığımız çalışmalarda köpeğimizle ikamet, araç aramalarında yakaladığımız maddeler var. Köpeğimiz insanın gözüyle göremeyeceği, eliyle kolay kolay ulaşamayacağı zula diye tabir ettiğimiz araç ve ikametlerdeki gizli bölmeleri bulmada bize yön gösteriyor ve yardımcı oluyor" dedi.
Teşkilatın gözdesi Bath, Balıkesir'de göreve başladı

Balıkesir, Narkotik, Şırnak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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