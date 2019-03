Teskomb Başkanı Akgül'den Kahramankazan'a Misafirhane Müjdesi

Kaynak: İHA

TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül Kahramankazan 'da düzenlenen toplantıda esnaf ve sanatkarlarla buluştu. Akgül, Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz 'a destek vererek, 1,5 milyon üyesi bulunan TESKOMB'un ilçede gelecek dönemde bir misafirhane kuracağı müjdesini verdi. Akgül ayrıca, İyi Parti'nın adayını desteklediğini açıklayan, Kahramankazan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Gökdemir 'i isim vermeden çok sert eleştirdi.Kahramanakazan'da faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar düzenledikleri gece ile Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz'a destek verdi. Geceye, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk , eski AK Parti Selahattin Beyribey , Cumhur İttifakı Adayı Oğuz ile çok sayıda esnaf ve sanatkar ile aileleri katıldı.Akgül'den misafirhane müjdesiBaşkanı Akgül, burada yaptığı konuşmada, TESKOMB'un Türkiye genelinde 1,5 milyon üyesi bulunduğunu anımsatarak, "Kahramankazan yeni başkanımızla yeni anlaşmalar yapacağımız bir yer. İnşallah yeni başkanımızla temelimizi atarız. Kahramankazan'da kuracağımız misafirhaneye bir buçuk milyon üyemizi getiririz" dedi.Gökdemir'i çok sert eleştirdiBaşkan Akgül, burada yaptığı konuşmada, İyi Parti'nin Kahramankazan belediye başkan adayını desteklediğini açıklayan, Kahramankazan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Gökdemir'i isim vermeden çok sert eleştirdi. Akgül, isim vermeden topa tuttuğu Gökdemir'e ilişkin olarak şunları kaydetti:"Değerli arkadaşlar, esnaf Selçuklu 'nun da, Osmanlı'nın da, Türkiye Cumhuriyeti 'nin kuruluşunda da Ahi teşkilatları ile bir numarada gelir. Esnafsız hiçbir şey olmaz. Kuruluşlarda esnaf duası ile kurulmuştur. Onun için de bir kere esnaf nankör olamaz. Kazan 'da bir esnaf kefalet kooperatifimiz var. 2002 yılında çaycısının parasını ödeyemeyen bir esnaf kefalet kooperatifi. Bugün yılda döndürdüğü para 250 milyon. Burada şu ana kadar vermiş olduğu para 77 buçuk milyon, son 2 ay içerisinde vermiş olduğu para 15 milyon.Erdoğan'ın parasıyla ekmek yiyorsunAma sen tutup diyeceksin ki, 'her şeyden kısayım, aman esnafıma para yetiştireyim diye para gönderen Recep Tayyip Erdoğan 'a hadi oradan' diyeceksin. 'Her şeyi ben yapıyorum sen de kim oluyorsun' diyeceksin. Ben nankör olamam, nankör başkan istemiyorum. Ağrıma gittiği için buradayım. Ben dün bir gazete manşetinde gördüm, buranın Kooperatif Başkanı çıkmış diyor ki, 'ben İyi Parti'yi destekliyorum, CHP 'yi destekliyorum. Herkes yapabilir, İyi Parti'yi CHP'yi de destekleyebilir. İyi arkadaşın olabilir, o partiye de ben kötü demiyorum. Arkadaşına da kötü demiyorum, ama sen o adam olamazsın. Sen Recep Tayyip Erdoğan 'ın parasıyla ekmek yiyorsun, olmaz.Kooperatifin çalışmalarına son veriyorumBugünden itibaren o kooperatifin çalışmalarına, faaliyetine son veriyorum. Devletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın gönderdiği bedava parayı, hibe parayı, esnafın düşük faizle kullanacağı parayı banka doğrudan verebilir. Siz esnafları da mağdur etmeyeceğiz. Banka açık, kooperatif kapalı. Biz nankör olamayız. Benim kardeşim de koysa karşı taraftan olmaz.Sana asgari ücretle iş vermezlerŞimdi bakın o arkadaşa bir tavsiyede daha bulunayım. Ben milletvekili oldum, şu anda genel başkanım 15 bin lira maaşım var. Geçimini temin etmek için, o parayla da geçiniyorum. Şu anda ben başkanlıktan düşsem esnaf ve sanatkar beni asgari ücretle yanında çalıştırmaz. O arkadaşa da söylüyorum, 9 bin lira maaş alıyorsun o kooperatiften. Kooperatiften düşsen Kazanlı seni asgari ücretle yanında çalıştırmaz. Dikkat et kendine. Sonra bir de yanlış yer burası. Buranın ismi ne? Kahramanlık verildi buraya. Kahramanlık sadece İstiklal Savaşı zamanında Türkiye'ye düşmanları koymayan birkaç ilimize verilmişti. Bir tek kahramanlık unvanı alan yer Kazan'dır. Yanlış yerde yanlış işler yapmışlar. Kazanlı nereden geleceğini, nereden geldiğini, nereye gideceğini çok iyi bilir. Kime oy vereceğini, kimi seçeceğini çok çok iyi bilir.Bomba atanlar İyi Parti'deKazan'daki başka partideki arkadaşlar iyi olabilir, ama kendi genel merkezlerine iyi baksınlar. Bugün benim ezanla dalga geçen parti bir Cumhuriyet Halk Partisi 'dir. Bugün Kahramankazan'a bomba atanlar, evet İyi Parti'nin içindeki insanlardır. Bunu da unutmasınlar. Onun için dikkat etsinler şu anda Kahramankazan kime ne yapacağını bilir."Bunların ağababaları AmerikaOsmanlı'nın son döneminde Avrupa tarafından "hasta adam" olarak anılmasına atıfta bulunan Akgül, aynı benzetmenin şimdi de Türkiye Cumhuriyeti için yapıldığını belirterek, bunu görmemenin mümkün olmadığını söyledi. Akgül, "Allah muhafaza, Türkiye yarın ki seçimlerde AK Parti olarak Cumhur ittifakı olarak yüzde 46 alır, onlar da yüzde 50'nin üzerinde bir oy alırlarsa, ağababalarına şöyle derler, ağababaları bunların Amerika. Derler ki ' Tayyip Erdoğan 'ı değil de bizi tanı' derler" diye konuştu. Aynı oyunun Venezuella 'da da oynandığını ifade eden Akgül, seçilmiş meşru devlet başkanını yıkmaya çalışan ABD 'nin, bunun yerine ülkede muhalif lideri devlet başkanı olarak tanıdığını anımsatarak, "Ama biz geçit vermeyiz, Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayız. Kahramankazanlılar, hiçbir şekilde bırakmaz" dedi.31 Mart beka seçimiBaşkan Ertürk de, Kahramankazan esnafının her zaman yanında olan, onlara yalnızca makamının değil, gönlünün kapılarını da açan TESKOMB Başkanı Akgül'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Türkiye'nin her ne kadar üç tarafının denizlerle çevrili bir ülke olsa da dört tarafının da düşmanlarla ve hainlerle çevrili olduğunu ifade eden Ertürk, 31 Mart seçimlerinin bu açıdan beka seçimi olduğunu vurguladı.31 Mart'ta yeni bir destanErtürk, 2004 yılında göreve geldiğinde "Kazan Köyü" olarak anılan ilçelerinin, geride kalan 15 yılda 28 üniversiteye tez konusu olmuş, Avrupa'dan ödüller almış marka bir kent haline geldiğini belirterek, " Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın 15 Temmuz'dan sonra 3 kez, toplamda 12 kez geldiği, 15 Temmuz'da 9 şehit, 92 gazi vermiş, Türkiye'de 81 il adına 957 ilçe adına kahraman unvanı verilmiş bir ilçeyiz. Nasıl ki 15 Temmuz'da kahramanlık destanı yazdıysak, 31 Mart'ta da yazacağız. Yalnızca aziz milletimizin değil, İslam Alemi'nin ve mazlum milletlerin de umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye şahlanışına devam edecek" dedi.Gezi'yi, 17-25'i ve 15 Temmuz'u anımsattıErtürk, Gezi kalkışması, 17-25 Yargı ve Emniyet darbe girişimi ile 15 Temmuz kanlı işgal ve darbe girişimine alkış tutanların aynı safta olduğunu belirterek, bunların 31 Mart'ta AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na sarı kart, kırmızı kart gösterme şeklindeki söylemleri olduğunu ifade etti. Ertürk, "Devletin onuru, gururu olan Kahramankazan geçmişte nasıl düşmediyse, 31 Mart'ta da düşmeyecek inşallah" dedi.İhtiraslarında boğulacaklarErtürk, ilçedeki esnaflar adına çıkıp "Kazan kazansın" şeklinde söylemde bulunan birilerinin de, 31 Mart'ta kendi ihtiraslarında boğulacağını ifade etti.Rekor oy hediye edeceğizBaşkan Adayı Oğuz da, hem AK Parti'nin hem de MHP 'nin adayı olduğunu ve Cumhur İttifakı'nın 31 Mart seçimlerinde Kahramankazan'da rekor bir oy alacağını belirterek, Kahramankazan'daki bu zaferi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli 'ye hediye edeceklerini söyledi. Kahramankazan'da üç yıl boyunca ilçe milli eğitim müdürlüğü görevini yürüttüğünü anımsatan Oğuz, "Bu görevim sırasında parayı, insanı, görevi ve süreci en iyi şekilde yönettik hamd olsun. Haddimizi bildik. Kahramankazan'a bir tane daha hizmeti nasıl getirebilir miyiz derdinde olduk. Derdimiz hizmet etmek oldu" dedi.Kimse haddini aşmamalıOğuz, devletin ekonomik gücünü halkın ve esnafın üzerinde bir baskı unsuru olarak kullanan birilerinin olduğunu ve bu durumun kendilerini üzdüğünü belirterek, "Kimse haddini hududunu aşmamalı. Kiminle aynı karede fotoğraf verdiğine dikkat etmeli" dedi. Oğuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın kanatları altında edindiği bir takım güçleri kendi çıkarları için kullananları anlamadığını ve analiz edemediğini söyledi.Arkamda devletim, milletim varSeçim beyannamesinde taahhüt ettiği 51 projesini nasıl gerçekleştireceğine ilişkin konuşan Oğuz, "Birileri bize '51 projeyi nasıl gerçekleştireceksin' diye soruyor. 'Şu kadar maliyeti var' diyorlar. Biz de gururla devletimizi arkamıza alarak, hükumetimizi arkamıza alarak, iktidarımı arkamıza alarak, milletimizi arkamıza alarak bunları gerçekleştireceğimizi söylüyoruz. Gururla söylüyorum benim arkamda devletim var, benim arkamda iktidarım var, benim arkamda milletim var, benim arkamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var" diye konuştu. - ANKARA