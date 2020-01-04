Haberler » Dünya » Tesla, Almanya'da her yıl yarım milyon elektrikli araç üretecek - Haberler

Tesla, Almanya'da her yıl yarım milyon elektrikli araç üretecek

ABD'li otomotiv şirketi Tesla, Almanya'nın Berlin kentinde kıracağı fabrikada yıllık yarım milyon elektrikli araç üretmeyi planlıyor.

04.01.2020 16:11 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:11 Tesla, Almanya'da her yıl yarım milyon elektrikli araç üretecek
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli otomobil şirketi Tesla, 'nın Berlin kentinde kuracağı fabrikada yıllık yarım milyon elektrikli araç üretmeyi planlıyor.

ABD'li şirketin internet sitesinden yayınlanan planlara göre, Berlin'de kurulacak ve "Gigafactory" olarak anılan fabrikada yıllık 500 bin araç üretilecek. Fabrikada elektrikli araçların montajının yanı sıra pil üretimi de yapılacak. Tesla'nın Model 3 ve Model Y araçlarının üretileceği tesislerde "gelecek modellerin" de piyasaya sunulmak üzere hazırlanacağı kaydedildi.
Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Nicola Tesla, Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

17:29   Erdoğan, İran ve Irak Cumhurbaşkanları ile görüştü - Haberler
17:22   Bakan Varank: "AK Parti kapalı kapılar ardında, masanın etrafında kurulmuş bir parti değildir" - Haberler
17:20   TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bir damla petrolün bir damla kandan daha kıymetli olduğunu söyleyen... - Haberler
17:17   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham... - Haberler
17:15   TBMM Başkanı Şentop'tan Kasım Süleymani açıklaması - Haberler
17:02   Tunceli'de nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi - Haberler
16:47   Son dakika: Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası İran, savaş anlamına gelen kırmızı bayrağı göndere çekti - Haberler
16:22   Son dakika: Irak Devlet Televizyonu, Kasım Süleymani'nin öldürülme anının görüntülerini paylaştı - Haberler
16:19   Büyükçekmece'de otel odasında 2 kişi ölü bulundu - Haberler
16:18   İranlı komutan: ABD'nin bölgedeki 35 hayati noktası İran'ın menzilinde - Haberler
4.01.2020 17:37:18