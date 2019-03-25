Tesla Araçları, Artık Öndeki Aracın Şerit Değiştireceğini Önceden Söylüyor (Video)

Kaynak: WebTekno

Trafikteki en büyük tehlikelerden birisi, şerit değiştirecek aracı önceden görmemek. Geleneksel otomobillerde sürücülerin güvenebilecekleri tek şey kendi duyuları. Ayrıca trafik kurallarına uymayıp, şerit değiştirmeden önce sinyal vermeyen trafik canavarları da büyük tehlike yaratabiliyor.Tesla'nın otopilot sistemi ise aldığı son güncellmeyle önemli bir özelliğe sahip oldu. Artık öndeki araçları gözlemleyip, sinyallerine bakarak şerit değiştireceklerini anlayan Tesla otomobilleri, duruma göre tepki verebiliyor. Üstelik bütün bu işlemler, sürücüye anlık olarak basit göstergelerle ekranda sunuluyor.Hemen aşağıdaki video, bahsettiğimiz durumu daha net bir şekilde gösteriyor:Solda, son güncellemeyi almış bir Tesla aracının ana ekranını, sağda ise eş zamanlı olarak trafikte gerçekleşen durumu görüyoruz. Tesla otopilotu, sağ çaprazdaki aracın şerit değiştireceğini sinyal verdiği an anlıyor ve yavaşlıyor. Bu sırada ekranda şerit değiştirecek araç, diğerlerine daha koyu bir renkte gösteriliyor. Ardından Tesla yavaşlıyor, öndeki aracın şerit değiştirmesi için uygun mesafeye geliyor.Tüm bu işlemlerin yapay zeka yazılımları tarafından saniyeler içerisinde gerçekleştirildiğini ve bir deney olmadığını söylemekte fayda var.Tesla ve benzeri şirketlerin otopilot yazılımlarının yaygınlaşması için hala yasal düzenlemeler gerekiyor. Elon Musk, geçtiğimiz aylarda tüm araçların %100 otonom sürüş için uygun olduğunu, diledikleri anda güncelleme yapabileceklerini dile getirmişti. Beklenen tek şey ise trafik kurallarının ve hukuki yükümlülüklerin otonom araçlar için regüle edilmesi.Tesla ve otopilot sistemleri hakkında düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirisiniz.