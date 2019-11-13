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Tesla, Avrupa'daki ilk fabrikasını Berlin'de kuruyor

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın üst yöneticisi (CEO) Elon Musk, şirketin ABD dışındaki ikinci fabrikasının Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarında kurulacağını duyurdu.

13.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:28Tesla, Avrupa'daki ilk fabrikasını Berlin'de kuruyor
Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın üst yöneticisi (CEO) Elon Musk, şirketin ABD dışındaki ikinci fabrikasının 'nın başkenti yakınlarında kurulacağını duyurdu.
Alman Auto- Bild Group tarafından Berlin'de 43. "Altın Direksiyon" ödül törenine katılan Musk, "Gigafactory 4" olarak tanımladığı fabrikanın Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarında kurulacağını söyledi.
Musk, daha sonra sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Giga Berlin" olarak anılacak fabrikada batarya, güç aktarma organları ve araç üretimi yapılacağını ve üretilecek ilk otomobilin "Model Y" olacağını belirtti.
Tesla'nın ABD'de iki Gigafactory tesisi bulunurken, ABD dışındaki ilk fabrikasını geçen yıl Çin'de kurmaya karar vermişti. Berlin'deki fabrika için Tesla'ya finansal teşvik verildiği belirtilirken, fabrikanın 2021'de üretime başlaması bekleniyor. Söz konusu tesisin 10 bin kişiyi istihdam edeceği de hesaplanıyor.
Öte yandan, Tesla'nın Model 3'ü elektrikli otomobil orta ölçekli kategorisinde 2019 Altın Direksiyon Ödülü'ne layık görüldü. Şirketin Model 3 modelinin fiyatları Almanya'da 44 bin avrodan başlıyor.

Nicola Tesla, Almanya, Berlin, Güncel

Kaynak: AA

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