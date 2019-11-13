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Tesla, Berlin yakınlarında yeni fabrika kuracak

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Almanya'nın başkenti Berlin'de yeni bir fabrika kurmayı planladığını duyurdu.

13.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:24

Alman ajansı DPA'nın haberine göre, dün 'de katıldığı bir ödül verme töreninde konuşan Tesla'nın CEO'su Elon Musk, kentte bir fabrika kurmayı planladığını söyledi.

YENİ BERLİN HAVALİMANI'NIN YAKININDA KURULACAK

Musk, fabrikayı Brandenburg eyaletinin sınırlarının yakınında bulunan ve açılması gelecek seneye ertelenen Berlin yeni havalimanının yakınında kurmayı planladığını belirtti.

Twitter üzerinden de açıklama yapan Musk, yeni fabrikanın, Model Y ile başlayan bataryalar, güç aktarma organları ve araçlar üreteceğini yazdı.

Tesla, Berlin yakınlarında yeni fabrika kuracak

Nicola Tesla, Berlin, Dünya, Ekonomi


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