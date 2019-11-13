Tesla, Berlin yakınlarında yeni fabrika kuracak

Alman haber ajansı DPA'nın haberine göre, dün Berlin'de katıldığı bir ödül verme töreninde konuşan Tesla'nın CEO'su Elon Musk, kentte bir fabrika kurmayı planladığını söyledi.

YENİ BERLİN HAVALİMANI'NIN YAKININDA KURULACAK

Musk, fabrikayı Brandenburg eyaletinin sınırlarının yakınında bulunan ve açılması gelecek seneye ertelenen Berlin yeni havalimanının yakınında kurmayı planladığını belirtti.

Twitter üzerinden de açıklama yapan Musk, yeni fabrikanın, Model Y ile başlayan bataryalar, güç aktarma organları ve araçlar üreteceğini yazdı.