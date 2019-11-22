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BBC

Tesla CEO'su Elon Musk sahnede zor anlar yaşadı: Cybertruck'ın camları tanıtımda kırıldı

Elon Musk, tanıtımını yaptığı Cybertruck adlı yeni aracın tanıtımı sırasında camların kırılması nedeniyle sahnede zor anlar yaşadı.

22.11.2019 14:00 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:00Tesla CEO'su Elon Musk sahnede zor anlar yaşadı: Cybertruck'ın camları tanıtımda kırıldı

Tesla CEO'su Elon Musk, tanıtımını yaptığı Cybertruck adlı yeni aracın tanıtım sırasında camların kırılması nedeniyle sahnede zor anlar yaşadı. Yaklaşık 40 bin dolara fiyatla satışa çıkarılacağı açıklanan elektrikli aracın kurşun geçirmediği, araca balyozla bile hasar verilemeyeceği söylenmişti.

Şirketin "Geleceğe Dönüş" filminde zaman yolculuğu yapılan DeLorean marka arabaya benzetilen köşeli hatlara sahip çelik gövdeli araç California'da düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı.

Sahnede, Tesla'nın baş tasarımcısı Franz von Holzhausen arabanın ne kadar dayanıklı olduğunu göstermek için ön sol cama yakın mesafeden bir metal top fırlattı. Cam kırıldı. Bu sırada Holzhausen'in yanında bulunan Musk'ın küfrettiği duyuldu.

Holzhausen aynı deneyi sol arka camda da tekrarladı. Bu cam da kırıldı. Musk, "Top içeriye girmedi. Bu olumlu tarafı. Biz denerken cama İngiliz anahtarı attık, mutfak evyesi attık kırılmadı. Şimdi neden kırıldı bilmiyorum" dedi.

Tanıtımdan sonra Tesla hisselerinin değeri değişmedi.

Cybertruck'ın en ucuz modeli, bir şarjla 402 kilometre gidebiliyor.

69 bin 900 dolarlık modelin menzili ise 804 kilometre. 6 kişilik araç 1587 kilogram yük taşıyabiliyor.

Aracın 2021 yılı sonunda satışa çıkarılacağı belirtiliyor.


Nicola Tesla, Elon Musk, CEO, Teknoloji
BBC


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