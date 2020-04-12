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Tesla Çin'de Satış Rekoru Kırdı

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve bütün dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü salgını nedeniyle pek çok ülkede zor günler yaşanıyor.

12.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:53
Tesla Çin'de Satış Rekoru Kırdı
Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve bütün dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü salgını nedeniyle pek çok ülkede zor günler yaşanıyor. Çoğu sektör, Corona virüsü nedeniyle üretimlerine ara vermek zorunda kaldı ya da yavaşlatmaya gitti. Pekçok sektörde satış rakamları olumsuz etkilendi. Corona virüsü salgınıyla savaşın yavaş yavaş son bulduğu ve hayatın normale dönmeye başladığı Çin'de ise, Tesla şirketi, bütün engellere rağmen satış rekoru kırdı. Mart ayında kırılan satış rekoru, Corona virüsüyle mücadele edilen şu günlerde otomobil sektöründe ve diğer sektörlerde de, hayatın normale dönmeye başladığının işareti oldu.

1 Ayda 10 Binin Üzerinde Satış Gerçekleşti

Elon Musk tarafından kurulan elektronik araba üreticisi devi Tesla, Mart ayı içinde 10 bin 160 adet otomobil satışı gerçekleştirerek büyük bir rekora imza attı. Çin merkezli otomobil federasyonu CPCA tarafından yayınlanan verilere göre Tesla, Şubat ayında 3 bin 900 ve Ocak ayında 2 bin 620 adet araç satışı gerçekleştirdi.

Corona virüsünün çıkmasıyla birlikte Çin'de bulunan fabrikasını kapatma kararı alan şirketin, Mart ayında elde ettiği satış rakamı oldukça yüksek. Tesla'dan sonra diğer markalarında Çin'de satışlarının yavaş yavaş normale dönmesi bekleniyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Nicola Tesla, Koronavirüs, Wuhan, Teknoloji
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