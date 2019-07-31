Tesla, Çin'deki satışlarını %41 artırdı

Şirketin Shangai'de yapımı devam eden yıllık 150 bin araç kapasitesine sahip Gigafactory adlı fabrikası bitince Tesla, Çin'deki büyüme hızını artıracak…

Elektrikli araçlar alanında dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Tesla, Çin'deki büyümesini sürdürüyor. Tesla'nın United States Securities and Exchange Commission'a (Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) verdiği bilgiye göre, Tesla'nın Çin'deki yarı yıl satışları bu yıl 1.469 milyar dolara yükseldi. Bu rakam, 2018 yılının ilk yarısına göre yüzde 41.8 artış anlamına geliyor.

Şirketin, Çin'de 2019 yılının ilk çeyreğindeki satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,3 artışla 779 milyon dolar olmuştu. Böylece Tesla, ikinci çeyrekteki satışlarını yüzde 30.9 artırarak 690 milyona ulaştırdı.

Çin, ABD'nin ardından Tesla'nın ikinci büyük pazarı olma unvanını taşıyor. Tesla'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki satışları da yılın ilk yarısında 5.809 milyar dolar oldu. Tesla'nın Çin'deki büyümesi Shangai'de yapımı devam eden Gigafactory'nin devreye girmesiyle daha da hızlanacak. Halen inşaat halinde olan fabrika, üretime başladığında Tesla'nın üç ayrı modelini üretecek. Tesla'nın Çin'deki ilk fabrikası olan Gigafactory, ilk etapta yılda 150 bin araç üretecek.