Tesla Model Y Aracını 14 Mart'ta Tanıtacak

Kaynak: DHA

– ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla, yeni Model Y spor arazı aracını (SUV) 14 Mart'ta Tesla'nın Kaliforniya'daki stüdyosunda tanıtacak.Tesla CEO'su Elon Musk resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Model Y'nin Model 3'e göre yüzde 10 daha büyük olması sebebiyle yüzde 10 daha pahalı olacağını belirtti:"Model Y 14 Mart'ta Los Angeles Desing Studio'da tanıtılacak. Spor arazi aracı olduğu için Model Y Model 3'ten daha büyük, bu yüzden Model 3'e göre daha pahalı olacak ve aynı pil için daha düşük menzile sahip olacak. Model Y ile test sürüşlerinin yanında detaylı teknik spek incelemeleri ve fiyatlandırmalar da olacak."Model Y, Tesla'nın 35 bin dolardan başlayan ve daha kısa bir menzile sahip olan Model 3 aracını piyasaya sürmesinden günler sonra tanıtılacak. - İstanbul