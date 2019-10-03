Tesla'nın Çin'deki fabrikası bu ay üretime başlıyor

Tesla Inc'in (TSLA.O) Çin fabrikası, bu ay üretime başlamayı hedefliyor, ancak siparişler, işçilik ve tedarikçilerle ilgili anlaşmaların devam ediyor olması nedeniyle yıl sonu üretim hedeflerine ne zaman ulaşacağı henüz belli değil.

Reuters'ın haberine göre ABD elektrikli araç üreticisi, bu yılın sonuna kadar yeni fabrikadan haftada en az 1.000 Model 3 üretmeyi hedefliyor. Haberde bu hedefin, dünyanın en büyük otomobil pazarındaki satışları artırma ve ABD'nin otomobillerine uygulanan yüksek ithalat tarifelerinden kaçınma hedeflerini ortaya koyduğuna vurgu yapılıyor.

Tesla'nın yurt dışındaki ilk üretim tesisi olan ve 2 milyar dolara inşaa edilen fabrika, geçen ay yerel kurumlardan gerekli olan tüm onayları aldı ve üretimin önünde herhangi bir engel kalmadı.

Reuters'a konuşan kaynaklar, "Üretime ekim ayında başlamayı hedefliyoruz, ancak asıl üretim hacmine ulaşmamız aldığımız araç siparişleri, yeni işe alınan çalışanların performansı, tedarik zinciri gibi birçok faktöre bağlı" yorumunu yaptı.