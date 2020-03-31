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Tesla'nın Gigafactory Fabrikasında Koronavirüs Vakası

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Gigafactory olarak isimlendirdiği fabrikasında çalışan bir işçide yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edildi.

31.03.2020 12:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:49
Tesla'nın Gigafactory Fabrikasında Koronavirüs Vakası
Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Gigafactory olarak isimlendirdiği fabrikasında çalışan bir işçide yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edildi.

Tesla'nın Nevada eyaletinde yer alan Gigafactory fabrikasında çalışan bir Panasonic işçisine 29 Mart tarihinde bir e-posta geldi. Gelen e-postada Gigafactory fabrikasında çalışan bir Tesla işçisinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edildiği yer alıyordu.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilen işçinin, 21 Mart tarihinde eve gitmeden 1 saat boyunca fabrikada çalıştığı ortaya çıktı. Panasonic işçisine gönderilen e-postada yer alan bilgilere göre Panasonic çalışanlarının bulunduğu bölüm ile yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilen çalışanın arasında herhangi bir bağlantı yer almıyor. Ancak bu durum, fabrikanın sadece bir kısmında önlem alınacağı anlamına gelmiyor.

Gigafactory Fabrikasının Tamamı Dezenfekte Edilecek

Bu olayın hemen ardından Tesla'nın Gigafactory fabrikasında yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı gereken önlemler alındı. Gigafactory fabrikasında yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilen işçi ile aynı bölümde çalışan işçiler karantina altına alındı. Karantina süresi 14 gün sürecek. Gigafactory fabrikasının tamamı dezenfekte edilecek.
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Kaynak: Tamindir



Etiketler: Nicola Tesla, Panasonic, Nevada, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Tesla'nın Gigafactory Fabrikasında Koronavirüs Vakası - Haberler

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