Tesla'nın hissedarları Elon Musk'a dava açtı, CEO mahkemeye çıkacak
Tesla CEO'su Elon Musk, SolarCity'nin satın alınmasını manipüle ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkacak. Musk daha önce de attığı Twitter mesajları ve hakaret ettiği gerekçesiyle mahkemede ifade vermişti.
13.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:46
ABD'li Tesla şirketinin tepe yöneticisi (CEO) Elon Musk, güneş panelleri ve yenilenebilir enerji sistemleri üreten SolarCity adlı firmanın satın alınması hususunda Tesla'nın hisse senedi sahipleri ve yatırımcılarını yanılttığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkıyor.
Elektrikli otomobil piyasasında dünya lideri olan Tesla'nın CEO'su Musk, davayı karşı tarafın kazanması durumunda 1.2 milyar dolar kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. Musk daha önce de attığı Twitter mesajları ve İngiliz bir mağara kaşifine hakaret ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkmıştı.
Elektrikli otomobil piyasasında dünya lideri olan Tesla'nın CEO'su Musk, davayı karşı tarafın kazanması durumunda 1.2 milyar dolar kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. Musk daha önce de attığı Twitter mesajları ve İngiliz bir mağara kaşifine hakaret ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkmıştı.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Nicola Tesla, Elon Musk, CEO, Dünya
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