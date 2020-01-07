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Tesla Şangay fabrikasında Model Y araçlarının üretimine başlanacağını duyurdu

ABD merkezli araba üreticisi Tesla CEO'su Elon Musk, Salı günü Şangay'da üretilen ilk Model 3 araçlarının teslimat töreninde, şirketin Şangay'daki fabrikasında Model Y araçları üretimi yapacağını açıkladı.

07.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:34 Tesla Şangay fabrikasında Model Y araçlarının üretimine başlanacağını duyurdu

ABD merkezli araba üreticisi Tesla CEO'su Elon Musk, Salı günü Şangay'da üretilen ilk Model 3 araçlarının teslimat töreninde, şirketin Şangay'daki fabrikasında Model Y araçları üretimi yapacağını açıkladı.

Musk şirketin Şangay'daki yeni fabrikasında Model Y'nin yanında düşük fiyatlı SUV araçları üretmeyi hedeflediğini belirtti.

Tesla'nın ayrıca Çin'de küresel piyasalarda satılması hedeflenen "orijinal bir araba" üretimi için tasarım merkezi açmayı planladığını belirten Musk, "Bunun sonucunda, Model Y talebi muhtemelen Tesla'nın diğer araçlarına olan toplam talebi aşacak" dedi.

Musk, yaptığı konuşmada Çin'de bir tasarım merkezi açılmasının "harika" olacağını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bence bu oldukça heyecan verici. Tesla'nın dünyadaki en iyi sanatsal bakış açısına sahip olduğunu ve bunun tüm dünyada takdir edileceğini düşünüyorum."



Amerika Birleşik Devletleri, Nicola Tesla, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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