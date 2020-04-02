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Tesla, Yakın Temastan Kaçınmak İçin İki Yeni Teslimat Seçeneği Sunuyor

Coronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle 'sosyal mesafeye dikkat etmek' büyük önem kazandı ve hayatımız buna göre şekillenmeye başladı.

02.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:50
Tesla, Yakın Temastan Kaçınmak İçin İki Yeni Teslimat Seçeneği Sunuyor
Coronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle 'sosyal mesafeye dikkat etmek' büyük önem kazandı ve hayatımız buna göre şekillenmeye başladı. Otomobil üreticileri de, yakın teması azaltmak için müşterilerine araçlarını teslim etmenin yeni yollarını aramaya başladı. Çinli otomotiv devi Geely , bu iş için yenilikçi drone teslimatı yöntemini kullanmaya başlarken ABD'de de Tesla, müşterilerine araçlarını teslim etme yönteminde değişikliğe gitti.

Tesla, yeni elektrikli otomobillerinin teslim edilmesini hevesle bekleyen yerel alıcılar için artık iki farklı teslimat seçeneği sunuyor: Express Delivery (Hızlı Teslimat) ve Direct Drop (Doğrudan Teslimat).

Express Delivery (Hızlı Teslimat)

Birinci yöntemde, 'evde kal' çağrıları yapılırken zor görünse de müşterilerin yerel bir Tesla Teslimat Merkezi'ne gitmesi gerekiyor. Evlerinden ayrılmayı başarabilenler, Tesla Teslimat Merkezi'nde planlı bir randevu için kayıt yaptırabilir ve arabalarını orada inceleyebilirler.

Gerekli tüm belgeler bu merkezde hazır olacak ve müşterilerin imzalaması gereken yerler vurgulanacak şekilde önceden hazırlanacak. Ayrıca burada müşteriler, aracın nasıl çalıştırılacağı ve çeşitli işlevleri hakkında bilgi-eğlence sistemi aracılığıyla öğretici videolara da erişebilirler. Gerekli belgeler imzalandığında ve oradaki bir danışman bu belgeleri topladığında, bir teknisyen araca geçici bir plaka takacak.

Direct Drop (Doğrudan Teslimat)

İkinci seçenekte ise, yakın temas ihtimali daha da azaltılıyor. Bu yöntemde müşteriler, gerekli tüm evrak işlerini dijital ortamda halledebiliyor ve Tesla uygulamasına giriş yapabiliyor. Müşteriler Tesla uygulaması sayesinde, araçlarını teslim almak istedikleri yeri seçebiliyor (çoğunlukla araçlarının evlerinin önüne getirilmesini istiyorlar).

Böylece Tesla, sipariş edilen elektrikli otomobili belirlenen adrese teslim ediyor ve müşteri Tesla uygulaması üzerinden aracını aktif hale getirebiliyor. Hatta bazı fiziksel evrak işleri de aracın içinde tamamlanabiliyor. Bu evrakların, müşteriye teslim edilen ön ödemeli nakliye zarfıyla birlikte 24 saat içerisinde Tesla'ya geri gönderilmesi gerekiyor. Direct Drop (doğrudan teslimat) seçeneği an itibariyle, California, Indiana, Washington DC, Virginia, Utah, Ohio, Teksas, Nevada, New Jersey, Missouri, Minnesota, Maryland, Indiana ve Hawaii'de Tesla müşterileri için sunuluyor.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Nicola Tesla, Koronavirüs, Geely, Teknoloji
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