Tesla Zoox'a Veri Taşıdıkları İddiasıyla Dört Eski Çalışanını Mahkemeye Verdi

Kaynak: DHA

– ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla, dört eski çalışanını, sürücüsüz araç teknolojileri startupı Zoox'la, Tesla'nın özel verilerini paylaştıkları savıyla mahkemeye verdi.Business Insider'ın, Perşembe günü söz konusu dava metnine dayandırdığı haberine göre, Tesla'nın ABD Kuzey Karolina eyalet mahkemesine yaptığı suç duyurusunda şirketin dört eski çalışanı olan Craig Emigh, Christian Dement, Sydney Cooper ve Scott Turner'ı, Zoox'a sürücüsüz araç teknolojisi kapsamında çeşitli konularda "yardım ettiği" iddia edildi. Şirketin LinkedIn sayfasında, mahkemeye verilen kişilerle birlikte 100 eski Tesla çalışanının Zoox'da çalıştığı görüldü.Dava metninde şu savlar yer aldı:"Süreç boyunca söz konusu kişiler Tesla'nın ticari sırlarını çalarak Tesla ile olan anlaşmalarını ihlal ettiler ve Zoox'un bilgisi ve desteğiyle Tesla'ya sadık kalmadılar."Business Insider'a göre ayrıca Tesla CEO'su Elon Musk, bütün Tesla çalışanlarına yılın ilk çeyreğinin son 10 gününde "araç teslimatlarına yardım etmeyi öncelik haline getirmeleri" gerektiğini söyledi ve ekledi:"Bu Tesla tarihinin en büyük olaylarından biri fakat önceliğimiz toplu üretimi yapılan araçlarımızın ilk teslimatlarının iki kıtada aynı anda yapılması çünkü söz konusu teslimat gelecek çeyrek dönemlerde aynı şekilde yapılmayacak." - İstanbul