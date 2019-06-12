'Teslim ol' çağrısına uymayan teröristler etkisiz hale getirildi

Şırnak
'ın Beytüşşebap
ilçesinde düzenlenen operasyonda tespit edilen 2 terörist, 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık verince etkisiz hale getirildi.
Şırnak İl Jandarma
Komutanlığı ve Beytüşşebap Jandarma Komando
Komutanlığı unsurlarınca Beytüşşebap ilçesi Kavih Dağı bölgesinde Şehit Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan-57 operasyonu gerçekleştirildi. Bugün saat 12.30 sıralarında bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile sıcak temas sağlandı. 'Teslim ol' çağrısına ateşle karşılık veren 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor. - ŞIRNAK
Kaynak: İHAAli Alkan
, Beytüşşebap
, Şırnak
, 3. Sayfa