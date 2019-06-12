12.06.2019 15:46
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'Teslim ol' çağrısına uymayan teröristler etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen operasyonda tespit edilen 2 terörist, 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık verince etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen operasyonda tespit edilen 2 terörist, 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık verince etkisiz hale getirildi. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve Beytüşşebap Jandarma Komando Komutanlığı unsurlarınca Beytüşşebap ilçesi Kavih Dağı bölgesinde Şehit Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan-57 operasyonu gerçekleştirildi. Bugün saat 12.30 sıralarında bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile sıcak temas sağlandı. 'Teslim ol' çağrısına ateşle karşılık veren 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
(Melih Yiğit/İHA)'Teslim ol' çağrısına uymayan teröristler etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA
Ali Alkan, Şırnak, Beytüşşebap, Güncel