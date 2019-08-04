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Teslim olan PKK'lılar: Örgüte katılanlar hayal kırıklığı yaşıyor

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı 2 teröristin ifadesinde örgütün, gençleri saflarına katmak için çeşitli vaatlerle propaganda yaparak, psikolojik etkileme yöntemlerine başvurduğu, ancak katılan tüm gençlerin hayal kırıklığına uğrayıp, örgütün gerçek...

04.08.2019 10:42 Teslim olan PKK'lılar: Örgüte katılanlar hayal kırıklığı yaşıyor
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı 2 teröristin ifadesinde örgütün, gençleri saflarına katmak için çeşitli vaatlerle propaganda yaparak, psikolojik etkileme yöntemlerine başvurduğu, ancak katılan tüm gençlerin hayal kırıklığına uğrayıp, örgütün gerçek yüzünü gördüklerini ve ilk fırsatta kaçmak için çaba sarf ettiklerini söyledikleri belirtildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı'nın bölücü terör örgütü mensuplarının aileleri ile görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2 PKK'lı, 31 Temmuz'da Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Kara Hudut Kapısı'ndan kaçıp, silahsız ve teçhizatsız olarak güvenlik güçlerine teslim oldu.
PKK'lı teröristlerin jandarmada verdiği ifadeler, örgütün karanlık yüzünü de ortaya koydu. Teröristler ifadelerinde, örgütün, gençleri saflarına katmak için imkansız vaatlerle propaganda yaparak, psikolojik etkileme yöntemlerine başvurduğu, ancak katılan tüm gençlerin hayal kırıklığına uğrayıp, örgütün gerçek yüzüyle yüzleştiklerini söyledi. Kendilerinin aç susuz arazide kalırken, üst düzey teröristlerin zevk ve sefa içinde yaşadıklarını, birçok teröristin ilk fırsatta kaçmak için çaba sarf ettiğini belirtti. İki terörist, örgütün, teslim olmaları halinde güvenlik güçleri tarafından kendilerine işkence yapılacağı ve öldürülecekleri yönünde yalan propaganda yapıldığını, morallerinin bozuk olduğu, umutlarını kaybettikleri ve ölmeyi beklediklerini söyledikleri öğrenildi.
ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNİN SESLERİ UZUN ZAMANDIR ÇIKMIYOR
Teslim olan 2 terörist, gruplara sürekli talimat veren örgüt yöneticilerinin seslerinin uzun zamandır duyulmadığı, yöneticilerin firar ettiklerine inandıklarını, teslim olduktan sonra devletten hiç beklemedikleri bir muamele gördüklerini ifade etti. Teröristlerin, sürecin her aşamasında devletin yanlarında olduğunu, devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütte kimsenin kalmayacağını, teslim olmak isteyen teröristlerin vakit geçirmeksizin en yakın güvenlik kuvvetine müracaat etmeleri ya da telefon etme imkanı bulurlarsa 140/155/156 numaralarını aramalarının kendileri için tek kurtuluş olacağını söyledikleri bildirildi.



Silopi, Şırnak, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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