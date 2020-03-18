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TESLİM OLAN PKK'LININ DEŞİFRE ETTİĞİ TERÖRİST ARANIYOR

İstanbul polisi, teslim olan bir PKK'lı ile birlikte faaliyet yürüttüğü ve örgütten kaçmak için İstanbul'da eylem yapma talimatını kabul ettiği öne sürülen terörist Mehmet Süleymanoğlu'nu yakalamak için çalışıyor.

18.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:15
İstanbul polisi, teslim olan bir PKK'lı ile birlikte faaliyet yürüttüğü ve örgütten kaçmak için İstanbul'da eylem yapma talimatını kabul ettiği öne sürülen terörist Mehmet Süleymanoğlu'nu yakalamak için çalışıyor.
Alınan bilgiye göre, emniyet ve jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı C.K. 8 Mart'ta Şırnak'taki Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu. C.K. ilk ifadesinde, PKK'ya kandırılarak katıldığını ve sonra bu durumdan pişman olduğunu ifade ederek, kendisi gibi onlarca kişinin örgütten kaçmak istediğini ancak korktukları için cesaret edemediklerini söyledi. C.K. ayrıca, örgütte birlikte faaliyet yürüttüğü Dilşad kod adlı
Mehmet Süleymanoğlu'nun, 2014'te Diyarbakır'da bir polisin şehit edilmesi eylemine karıştığını anlatarak, sansasyonel bir eylem yapması için İstanbul'a gönderilen Süleymanoğlu'nun bu talimatı örgütten kaçmak için kabul ettiğini kendisine söylediğini öne sürdü. İstanbul Emniyet Müdürlüğünce şüpheli Mehmet Süleymanoğlu'nun yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
TESLİM OLAN PKK’LININ DEŞİFRE ETTİĞİ TERÖRİST ARANIYOR

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

TESLİM OLAN PKK'LININ DEŞİFRE ETTİĞİ TERÖRİST ARANIYOR
Etiketler : Habur Sınır Kapısı, İstanbul, 8 Mart, PKK, Güncel

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