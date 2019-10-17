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Teslim olan PKK/YPG'li terörist, Türkiye'den özür diledi

Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda teslim olan PKK/YPG'li terörist, örgütün zorla kendisini kaçırdığını ve Türkiye'ye karşı savaşmasını istediğini anlattı.

17.10.2019 20:54Teslim olan PKK/YPG'li terörist, Türkiye'den özür diledi
Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda teslim olan PKK/YPG'li terörist, örgütün zorla kendisini kaçırdığını ve Türkiye'ye karşı savaşmasını istediğini anlattı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı Harekatı'nda teslim olan bazı teröristlerin görüntülerine yer verildi. Görüntülerde teslim olan teröristlerin yemek yedikleri görüldü.
Terör örgütüne nasıl katıldığını anlatan bir terörist ise babasının yanına giderken, yolda PKK/YPG'nin kendisini yakalayarak kaçırdığını söyledi.
Kullanmayı bilmediği halde zorla kendisine silah verildiğini belirten terörist, şu bilgileri paylaştı:
"Zorla bana silah verdiler. Ben silah kullanmayı bilmiyordum. Bana dediler ki savaşacaksın, Türk devletini vuracaksın. Ben onlara katılmak zorundaydım, çünkü ailemi, kardeşlerimi keseceklerdi, öldüreceklerdi. Türkiye devleti harekatı başlattığı vakit silahı bırakıp teslim oldum. Siz orada savaşanlar, gelip teslim olun. Kimse bize bir şey yapmıyor, emin ellerdeyiz. Türkiye devletinden özür diliyorum, çok üzgünüm, benim elimde olmadan zorla beni alıp savaştırdılar."

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, YPG, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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