Teslim olan terörist Diyarbakır annelerine yazdığı mektupla destek verdi

Terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan terörist A.S.S, hükümlü bulunduğu cezaevinden, 72 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine yazdığı mektupla destek verdi.Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 72'nci gününde devam ediyor. Terör örgütü PKK'dan kaçıp teslim olan ve tutuklanan terörist A.S.S, hükümlü bulunduğu cezaevinden evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine mektup gönderdi."İnşallah evlatlarınıza kavuşursunuz"A.S.S, mektubunda, gönderdiği mektupta çocuklarına kavuşmak için oturma eylemi yapan anneleri desteklediğini belirtti."Yaşadığınız acıyı, tedirginliği biliyorum. Benim annem ve babam da tam on yıl yaşadı. Hasret dolu acılı bekleyişinizi yürekten destekliyor, bir an evvel evlatlarınıza kavuşmanızı temenni ediyorum." ifadelerinin yer aldığı mektubunda A.S.S, şunları kaydetti:"Ağır bir bedel yaşadık. İnşallah sizler bu denli acılar yaşamadan evlatlarınıza kavuşursunuz. Umudunuzu yitirmeyin. Evladınız er ya da geç bir yolunu bulup sizlere dönecektir. Dualarım sizinle. İnşallah sizler de evlatlarınıza kavuşursunuz. İnşallah terör örgütünden dolayı başka bir genç hayatında acılar ve zorluklar yaşamaya mecbur kalmaz. Allah da biliyor ki tertemiz annelik ve babalık duygularıyla oradasınız. Arkanızda vicdanlı insanların olduğunu bilin. Emin olun er ya da geç kavuşacaksınız. İnşallah bir an önce olur. Allah'a ve vicdanlı yüreklere emanet olun."Mektubu okuyan anne Ayşegül Biçer, yaptığı açıklamada, terör örgütünden darbe yiyen, mağduriyet yaşayan birisinden gelen mektubun kendilerine moral olduğunu söyledi.Baba Süleyman Aydın da mektubu aldıkları için gerçekten sevindiklerini aktardı. Mektubu gönderen teröristin de mektubunda pişmanlığını ifade ettiğine işaret eden Aydın, "Gençler siz de onlar gibi teslim olun, devletinize sığının. Allah'ın izniyle hepiniz ailelerinize kavuşun." dedi.Aydın, mektubu okurken duygulandığını dile getirerek "İnşallah çocuklarımız da bir fırsatını bulur, devletimize teslim olurlar. Hepimiz burada çocuklarımıza kavuşarak ailece evlerimize döneriz inşallah. Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz." dedi.