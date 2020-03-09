Teslim olan terörist, hastanede babasıyla buluştu
DİYARBAKIR'da, HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan bir aile daha, jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu teslim olan örgüt mensubu oğullarına kavuştu.
09.03.2020 19:08 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:08
DİYARBAKIR'da, HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan bir aile daha, jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu teslim olan örgüt mensubu oğullarına kavuştu.
Diyarbakır 'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin, HDP binası önündeki başlattıkları 'Evlat nöbeti', katılamlar artarak sürerken, teröristlerin de örgütten kaçışları devam ediyor. Şırnak ve Şanlıurfa Jandarma Komutanlıklarının ikna çalışması sonucu örgüt mensubu Haşim Açar, dün teslim oldu. Açar, tedavisi için Şanlıurfa Devlet Hastanesine kaldırıldı. HDP binası önünde oturma eylemi yapan 121 aileden biri olan Açar'ın babası, oğlu ile hastanede bir araya geldi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Teslim olan terörist, hastanede babasıyla buluştu
Etiketler : Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Jandarma, Güncel
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