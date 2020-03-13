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Teslim olan teröristin İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu, Habur Sınır kapısından teslim aldığı Siya Munzur kod adlı Duygu Karayel isimli PKK'lı teröristin Interpol tarafından kırızı bültenle arandığı ortaya çıktı.

13.03.2020 08:26 | Son Güncelleme: 13.03.2020 08:26
Teslim olan teröristin İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenildi
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu, Habur Sınır kapısından teslim aldığı Siya Munzur kod adlı Duygu Karayel isimli PKK'lı teröristin Interpol tarafından kırızı bültenle arandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine ikna yoluyla teslim olan terör örgütü PKK mensubu Siya Munzur kod adlı Duygu Karayel'in 2003 yılında Trabzon'da üniversite öğrencisi iken terör örgütüne katıldığı o tarihten itibaren örgütün üst kadrolarında görev yaptığı öğrenildi. Karayel'in katıldığı faaliyetlerden dolayı İnterpol tarafından kırmızı bültenle hakkında arama çıkartıldığı detaylar arasında yer alıyor.

Jandarmanın yaklaşık 6 aylık ikna çalışması sonucu teslim alınan Duygu Karayel jandarmadaki işlemlerinin bitmesine müteakip adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece *Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak* suçundan tutuklanan Karayel cezaevine gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Munzur, 3. Sayfa

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