Teslim olan teröristler, hdp tarafından pkk'ya götürülmelerini anlattı

DİYARBAKIR İl Jandarma Komutanlığı'na teslim olan 2 PKK'lı terörist, HDP aracılığıyla terör örgütüne nasıl katıldıklarını tüm ayrıntılarıyla anlattı. HDP üyesi olan kız arkadaşının etkisiyle terör örgütüne katıldığını belirten teröristlerden biri, HDP'liler tarafından örgüte teslim edildiğini, bunun karşılığında HDP'lilerin 15 bin lira para aldığını söyledi. Terörist, "Kendi gözlerimle şahit oldum. HDP'nin gençleri kandırdığını, gerçek yüzünü sakladığını, gençleri para karşılığında sattığını, günahsız ve fakir insanların çocuklarını kullandıklarına şahit oldum. Bence bu Kürt gençlerine yapılan bir hainliktir" diye konuştu.

Terör örgütü PKK'da uzun süre kalan 2 terörist, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim oldu. Teröristler, yaşadıkları pişmanlığı, örgüte nasıl katıldıklarını, örgüt içerisinde neler yaşandığını ve örgütün iç yüzünü anlattı. Teslim olan teröristlerden biri, 2012 yılında HDP aracılığıyla terör örgütü PKK'yı tanıdığını ifade ederek, HDP il yöneticilerinin aracılığıyla dağa gönderildiğini söyledi. İlk olarak HDP gençlik kollarında yer aldıktan sonra parti yöneticilerinin girişimiyle terör örgütüne katıldığını anlatan terörist, terör örgütünden çocuklarını isteyen ailelerin tehdit edildiğini söyledi.

'ÖNCE GENÇLİK KOLLARINA, SONRA DAĞA KATILMAMI İSTEDİLER'

Terörist, "İlk önce HDP il binalarında gençlik kollarında çalışmamı istediler, daha sonra dağa katılmamı istediler. HDP gençlik kolları ve il yöneticileri tarafından dağa gönderildim. Daha sonra ailem HDP binalarına gidip beni sormuşlar. Ancak herhangi bir cevap vermemişler. Aradıkları zaman HDP il binalarındaki yöneticiler ve bu çalışmayı yürütenler, çocukları kandırıp dağa gönderenler, ailemi tehdit edip 'Bu çocuğun peşini bırak, artık o sizin evladınız değil, artık bizim için savaşacak' diye aileme söylemişler. Ailemle daha sonra bağlantı kurduğumda bana bunları söyledi. HDP'den baskı gördüklerini söyleyen aileme 'Tabanımızı bu ailelerden oluşturuyoruz' demişler. Ailem Kuzey Irak'a beni aramaya gelmiş, beni sormuşlar, kimseden olumlu bir yanıt, cevap alamamışlar. Örgüt bana bunu hiçbir şekilde söylemedi. Zaten söylenilmiyor, çünkü söylenildiği zaman örgütten kopup kaçıp gideceğimi ve aileme yetişeceğimi biliyor örgüt" dedi.

'AİLELERİ TEHDİT EDİYORLAR'

PKK terör örgütünün HDP aracılığıyla ailesine gidip, "Oğlunuz artık size dönmeyecek" dediğini belirten terörist, "Artık burada kendi davası için mücadele edecek, savaşacak diye sanki ben demişim gibi anlatmışlar. Ancak gerçekte böyle bir şey yok, aileleri bu tür yalanlarla kandırmaya çalışıyorlar. Bunu HDP aracılığıyla yapıyorlar. Aile de inansa da inanmasa da artık farklı bir arayış içerisine giremiyor. Çünkü hem PKK hem de HDP, tüm kapıları ailenin üzerine kapatıyorlar. Bırakmıyorlar arayış içerisine girsinler. Devlete gidecek bırakmıyor gitsin, kayıp ilanı verecek bırakmıyor, arayıp sorup soruşturacak bırakmıyor. Ben örgütten koptuğum, kaçıp geldiğim zaman ailemle temasa geçtim ve bunları bizzat bana söyledi. Aynı zamanda benim üzerimden ailemi tehdit ediyorlar, işte 'Senin çocuğunu öldüreceğiz, infaz edeceğiz, bu çocuğu aramayın' demişler. Aileler korkusundan arayış içerisine giremiyor, devlete de gidemiyor" dedi.

'ÖRGÜT İÇERİSİNDE 13 YAŞINDA ÇOCUKLAR VAR'

Teslim olan terörist, terör örgütü içinde yaşları 13 olan çok sayıda çocuğun da bulunduğunu söyledi. Terör örgütü PKK'nın iç yüzünü herkesin görmesi gerektiğini anlatan terörist, "Örgüt içerisinde 13, 14, 15 yaşlarında çocuklar var. Bunların aileleri de arayış içerisindeler. Bulunduğum süre içerisinde bu hep devam etti. Bir sürü aile geliyordu ama hepsini geri gönderiyorlardı, yok işte 'Çocuğunuz gelmiyor, gelse öldüreceğiz, infaz edeceğiz' diyorlardı. Bu halk tarafından, toplum tarafından bilinmiyor. 'PKK'nın iç yüzü' denildiği zaman kimse PKK'nın gerçek yaşamını, amacını, gayesini bilmiyor. Ama öğrenmeleri gerekiyor artık PKK'ya hiçbir şekilde yönelmesinler. Onun uzantısı olan HDP'ye özellikle yaklaşılmaması gerekiyor. Çünkü tüm çalışmalarını HDP üzerinden yürütüyorlar" diye konuştu.

'TECAVÜZE UĞRAYAN KADIN TERÖRİST İNTİHAR ETTİ'

Terörist, hastalandıkları zaman kendilerine değişik bir ilaç verdiklerini, aldıkları o ilaçlarla kişinin kendisini rahat hissetmesini sağlandığı belirterek, bu ilaçların özellikle savaş ve askeri amaçlı kullanılan ilaçlar olduğunu aktardı. Terör örgütü içerisinde taciz ve tecavüz olaylarının da olduğunu anlatan terörist, bir kadın teröristin tecavüze uğradıktan sonra intihar ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Örgüt içerisinde taciz ve tecavüz olayları çok yaşanıyor. Özellikle de genç kızlara yönelik. Bizzat şahit oldum. 2017 yılında Diyarbakır'da gerçekleşti tecavüz olayı. Bir kıza tecavüz edildi kız dayanamayıp kaçmaya çalıştı ancak başaramadı. Bunu artık sindiremedi, ne yapacağını da bilemediğinden dolayı intihar etti. Bu tür tecavüz ve intihar olayları olduğu zaman diğer örgüt mensupları etkilenmesin diye veya kaçmasınlar diye yansıtmıyorlar, söylemiyorlar, gizli tutmaya çalışıyorlar. Sadece sorumlular, yöneten bilir bunu, onun dışında kimse bilemez. Örgüt mensupları bilse çok büyük kopuşlar olur, kaçmalar olur, o yüzden yansıtmıyorlar, söyleyemiyorlar, gizli tutuyorlar. Örgüt içerisinde kaldığım sürede birçok defa küfre ve hakarete maruz kaldım, baskıya maruz kaldım, birçok defa tehdit edildim. Zaten daha sonra birçok defa da kaçmaya çalıştım, kaçmayı başaramadım. Yakalandığım zaman beni tecrit altına aldılar."

'AİLELER ÖZELLİKLE KIZ ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKSINLAR'

Ailelerin özellikle kız çocuklarına sahip çıkması gerektiğini söyleyen terörist, dağdaki teröristlerin teslim olması çağrısında bulundu. Terörist, "Örgüt içerisindekilere söyleyeceğim PKK'nın bir tek amacı var, toplumla devletin arasını açmak. Bunun için de gençleri kandırıp dağa götürerek devlete karşı savaştırmak. Tek amacı budur. PKK terör örgütünün iç yüzünü çok iyi bilsinler, bir an önce gelip devletine ve ailelerine sığınsınlar. PKK'nın onlara ölümden başka hiç bir şey vereceği yoktur. Örgütün onlara vereceği tek şey ölümdür, başka hiç bir şey yok. Gelsinler devlete sığınsınlar, söylenildiği gibi maruz kalabilecekleri olumsuz bir şey söz konusu değil, ceza alma söz konusu değil, gelip teslim olsunlar, devletine yardımcı olsunlar, devlette buna karşılık onları bırakıyor, çünkü kendi hür iradesiyle gidip oraya katılmamış, savaşmamış, bu PKK zoru ile dayatılmış bir şeydir. Aileler özellikle kız çocuklarına sahip çıksınlar, çünkü 13,14 yaşındaki kız çocukları örgüt içerisinde cinsel istismara maruz kalıyorlar, bir an önce kaçıp devlete sığınsınlar" dedi.

'CEMİL BAYIK'IN YANINDA 30 GENÇ KIZ VAR'

Kandil Dağı'nda yaşayan terör örgütünün lider kadrolarının yanında 30 genç kızın olduğuna anlatan söyleyen terörist, "Örgüt içerisinde duygusal ilişki yaşayanlar üst düzey yöneticiler tarafından infaz ediliyor, ancak bakıldığında bu üst düzey yöneticilerin yanlarında, kimisinin 15 kimin 20 kadar genç kızlar var. Bunlar da cinsel istismar ve tecavüze maruz kalıyorlar. Bu kızlar üst düzey yöneticilerden korktukları için hiç bir şey yapamıyorlar, öldürüleceklerini bildikleri için sessiz kalıyorlar. Kuzey Irak'ta bulunan üst düzey yöneticileri Cemil Bayık, Duran Kalkan, Murat Karayılan'ın yanında 30 tane genç kız var, bunları bizzat ben gördüm. Bunlara tecavüz ediliyor, cinsel istismarda bulunuluyor, ancak bu kızlar kendi korkularından dolayı hiçbir şey yapamıyorlar" diye konuştu.

'HDP'LİLER BENİ TERÖRİSTLERE TESLİM ETTİKLERİNDE 15 BİN LİRA ALDI'

Teslim olan diğer terörist ise kız arkadaşının etkisiyle terör örgütü kaldığını belirterek, HDP'liler tarafından teröristlere teslim edildiğini, bunun karşılığında HDP'lilerin 15 bin lira para aldığını söyledi. Terörist, şunları söyledi:

"Benim örgüte katılmamda kız arkadaşımın rolü var, ben onunla evlilik düşünüyordum ama kız arkadaşımın fikirleri ve düşüncesi sonradan gün yüzüne çıktı. Kız arkadaşım HDP üyesiydi, HDP binasında çalışıyordu. Ona artık evlenmek istediğimi söyledim, o da bana 'Ben dağa çıkacağım benimle gelir misin ?' dedi. Ona olan sevgimi kullandı. Bu da HDP'nin gerçek yüzüdür, kızları gençlere karşı kullanarak kendilerine aşık edip, kırsala göndermek. Kız arkadaşım bana, 'Ben örgüte katılacağım sen de gel' dedi, benim ona olan duygularımı, benim onsuz yapamayacağımı biliyordu, bu duygularımı kullandı. Ben de onun beni sevdiğini düşündüm. Sonra öğrendim ki HDP her bir kitlede kızları kullanıp gençleri kendilerine aşık ettirip, duygusal yönle zorunlu dağa yönlendiriyorlar. Örgüt içerisinde anladım kendisinin katılmadığını beni kandırdığını, bunu öğrendiğimde örgüt mensuplarıyla paylaştım, ikinci günde 'Ben yapamam' dedim, dediler 'Örgüte elini verirsin kolun gider, kolun girer bedenin kapılır, örgüt böyle bir şey' dediler. Dediler ki 'Örgüte katılmak kolay, çıkmak ölümdür.' Bana işkence yaptılar, kolum ve vücudumun çeşitli yerlerine plastik bir madde yakarak damlattılar, hala izleri duruyor. O nedenle örgütün gençleri kandırıp ölüme terk ettiğini, sözde özgürlük vaadiyle, sözde halk savaşı sözünü vererek gençleri kandırıp örgüte katılmaya çalıştığını kendim yaşadım."

'HDP'LİLERE 15 BİN LİRA VERDİLER'

Acı bir şekilde o kızın kendisine yaptıklarını anladığını belirten terörist, "HDP'liler beni kırsalda teslim ettiklerinde, örgüt mensupları beni onlara getirdikleri için aracı oldukları için HDP'nin çalışanlarına 15 bin TL para verdiler, kendi gözlerimle şahit oldum. HDP'nin gençleri kandırdığını, gerçek yüzünü sakladığını, gençleri para karşılığında sattığını, günahsız ve fakir insanların çocuklarını kullandıklarına şahit oldum. Bence bu Kürt gençlerine yapılan bir hainliktir. Çünkü fakir fukaranın çocuklarını götürüp ölüme terk ediyorlar. Biz buna hala da şahidiz, HDP binası önünde aileler var, burada ailelerin gerçekten ne kadar üzüldüğünü ve çocuklarını istediğini görmekteyiz. Ama HDP kendini haklı çıkartmaya çalışıyor, çünkü örgütün artık bir parçası olduğu için hem bu halkı orda sömürmeye çalışıyor, hem de o ailelerin çocuklarını örgüte satıyorlar. HDP'nin gerçek yüzü budur. Bu ailelerin HDP binası önündeki eylemlerini ben de destekliyorum, çok doğru da buluyorum, çocuğu giden herkesin gelip destek vermesi ve katılması gerekir bu eyleme. İnşallah kandırılan bu gençler ailelerine döner. Kürt halkının artık PKK ve HDP'nin bu yalan dolan politikalarını ve gerçek yüzünü görmeleri ve bilmeleri gerekiyor" dedi.

CANLI BOMBA OLACAKTI, SON ANDA KAÇTI

Terör örgütü tarafından canlı bomba eylemi için talimat verilmesinin ardından, son anda örgütten kaçarak eyleme katılmadığını ifade eden terörist, "Örgütten çıkma isteğimi belirttiğimde örgüt bana işkence etti ve benden bir umutları kalmadı. Beni canlı bomba yapıp bir eylem yapmak istediler. Fedai eylemi, canlı bomba olmamı istediler. Bana böyle bir öneride bulundular, bir karakolun ya da güvenlik güçlerinin bulunduğu bir yerde, aracın içerisinde 16 ton TNT yüklü bombayla, C4'le, sen gidip orada fedai eylem yapacaksın ve sözde örgütün en değerli bir 'şehidi' olacaksın dediler. Burada şunu gördüm, hem benden umutları yok, umutları olmadığı için beni bir maşa olarak kullanıp, bir yere götürüp param parça etmeyle hem örgütü yüceltmeye ve beni bir şehit gibi, fedai gibi bir kahraman gibi göstermeye çalıştıklarına şahit oldum. ve ben buna 'Hayır' dediğimde, 'Yapamam' dediğimde, 'Biz seni olmasa bile zorla aracın içerisinde oraya götürüp güvenlik güçlerini arayacağız biri burada diye, onlar seni almaya geldiğinde seni uzaktan kumandayla patlatacağız' dediler. Zorla yapmaya çalıştılar, tarih ve saatini bile verdiler, artık öleceğimi biliyordum, patlama zamanına iki gün kala bir fırsatını bulup kaçtım. Yoksa örgütün tek isteği benim orada paramparça olmamdı. Özellikle örgüte katılmak isteyen gençlere söylüyorum, örgütün artık gerçek yüzünü görün. 'Gerilla TV' deki o görüntüler hepsi yalan montaj, gençlerin isyan bilincini yükseltip kendilerine katılmayı teşvik eden bir harekattır, hepsi yalandır, içinde bir kahramanlık yoktu" diye konuştu.



