Tesob Başkanı Kara'dan Selim'e "Hayırlı Olsun" Ziyareti

07 Aralık 2018 Cuma 13:23



07 Aralık 2018 Cuma 13:23

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, Ortahisar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlığına yeniden seçilen Serkan Selim'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.TESOB Başkanı Metin Kara, geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimde 129 oy alan rakibi Ömer Hakan Usta karşısında 310 oyla yeniden Ortahisar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlığına seçilen Serkan Selim'i ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti, "hayırlı olsun" dileklerini ileterek çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarette kooperatif kurucu başkanı ve üst birlik temsilcisi Turan Altuntaş da hazır bulundu.TESOB Başkanı Metin Kara, ziyarette yaptığı açıklamada, kredi ve kefalet kooperatiflerinin önemine değinerek "Kooperatifler de ellerinden geldiğince esnaf ve sanatkarımıza destek olmaya, üretimin devam etmesine, işyerlerinin açık kalmasını sağlamaya çalışıyor. Bu zor dönemin atlatılması için esnaf ve sanatkarımıza bir can suyu vermeye çaba harcıyoruz. Beklentimiz bu kaynakların üretime yönlendirilmesidir. Devletin Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerin cari faiz oranının yarısını veya tamamını karşılayarak oluşturduğu kredi ve kefalet sistemi, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının karşılanması, büyüyüp güçlenmesi için çok önemli bir yere sahiptir. Devletin, kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla kamu kaynaklarını küçük işletmelere sunması, ekonomik büyümenin sağlanarak istihdamın ve sosyal refahın artması açısından son derece önemlidir. Ülkemizin, dünya çapında yaşanan büyük ekonomik krizler nedeniyle zor duruma düşen ülkelerde olduğu gibi sosyal çalkantılar yaşamamasında, küçük işletmelerin ticari faaliyetleri ile hane halklarının gelir düzeylerinin ekonomik krizler zamanında da korunabilmesinde, yardımlaşma ve dayanışma esasına göre çalışan kredi ve kefalet kooperatiflerinin rolü büyüktür" dedi. - TRABZON