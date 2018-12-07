Tesob Başkanı Kara'dan Ziyaret

Trabzon
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara
, zor dönemin atlatılması için esnaf ve sanatkara can suyu vermeye çaba harcadıklarını söyledi.
Kara, Ortahisar
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına yeniden seçilen Serkan Selim
'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Kredi ve kefalet kooperatiflerinin önemine değinen Kara, "Kooperatifler ellerinden geldiğince esnaf ve sanatkarımıza destek olmaya, üretimin devam etmesine, iş yerlerinin açık kalmasını sağlamaya çalışıyor. Bu zor dönemin atlatılması için esnaf ve sanatkarımıza bir can suyu vermeye çaba harcıyoruz. Beklentimiz bu kaynakların üretime yönlendirilmesidir." dedi.
Kara, devletin, Halk Bankası
kaynaklarından kullandırılan kredilerin cari faiz oranının yarısını veya tamamını karşılayarak oluşturduğu kredi ve kefalet sisteminin, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyaçlarının karşılanması, büyüyüp güçlenmesi için çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Devletin, kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla kamu kaynaklarını küçük işletmelere sunması, ekonomik büyümenin sağlanarak istihdamın ve sosyal refahın artması açısından son derece önemlidir. Ülkemizin, dünya çapında yaşanan büyük ekonomik krizler nedeniyle zor duruma düşen ülkelerde olduğu gibi sosyal çalkantılar yaşamamasında, küçük işletmelerin ticari faaliyetleri ile hane halklarının gelir düzeylerinin ekonomik krizler zamanında da korunabilmesinde, yardımlaşma ve dayanışma esasına göre çalışan kredi ve kefalet kooperatiflerinin rolü büyüktür."
Serkan Selim de ziyareti dolayısıyla Kara ve beraberindekilere teşekkür etti.
Trabzon
07 Aralık 2018 Cuma 12:32