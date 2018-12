Tesob Başkanı Kara: "Yeni Sanayi Sitesi Acilen Çözüme Kavuşturulmalı"

13 Aralık 2018 Perşembe 15:17



13 Aralık 2018 Perşembe 15:17

Sınırlı Sorumlu Tüm Sanayiler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Gökçen Alemdaroğlu ve Trabzon Madeni İşler ve Teknik Makine Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Pehlivan , Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (TESOB) ziyaret ederek yapımı planlanan yeni sanayi sitesi çalışmaları hakkında bilgi verdi ve destek istedi.TESOB Başkanı Metin Kara ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Gökçen Alemdaroğlu, 4 farklı büyüklükte 2 bin 510 dükkan, sosyal tesisler ve diğer binaların yer aldığı çok kapsamlı bir proje hazırladıklarını vurgulayarak, "Genişliğiyle, modern yapılarıyla çağımıza uygun bir sanayi sitesi yapmayı planlıyoruz. Bu sanayi sitesi için başta sizler olmak üzere her kesimin desteğini bekliyoruz. Gerçekten Trabzon'un büyük bir ihtiyacını karşılayacak önemli bir proje olduğuna inanıyoruz" dedi.TESOB Başkanı Metin Kara ise, sanayinin geleceğinin kooperatif ve ilgili esnafların yer aldığı oda tarafından belirlenmesi gerektiğinin altını çizerek "Sanayi sitemizin sağlıklı şekilde hizmet vermesi hepimizin dileği. Sanayi sitelerimiz şehrimize, üretim, istihdam, katma değer anlamında büyük değer sağlayan, geleceğin ustalarının yetiştirildiği önemli alanlarımız. Bu nedenle sanayi sitemizin modern şartlara ivedilikle kavuşturulması da hepimizin ortak dileğidir. Sanayinin artık şehrin merkezinde kaldığı ortada. Bu nedenle çalışmaların bir an önce başlatılması gereklidir. Kooperatifimiz çok güzel bir proje hazırlatmış. Gerçekten modern görüntüsüyle, çağın gereklerine uygun ihtiyaçların karşılanması için yapılan sosyal tesisleriyle çok güzel bir proje olduğuna inanıyoruz. Kooperatifimizin ve esnaf odamızın çalışmalarında her zaman destekçileri olduğumuzu bir kez daha yineliyorum" diye konuştu.Kooperatif Başkanı Gökçen Alemdaroğlu, TESOB Başkanı Metin Kara ve yönetim kurulu üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. - TRABZON