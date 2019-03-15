Tesob'da İstihdam Seferberliği Toplantısı Düzenlendi

Trabzon
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (TESOB) istihdam seferberliği bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Kamu kurumu temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan TESOB Başkanı Metin Kara
, istihdam seferberliği kapsamında iş dünyasına ve girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğunu, bunların bir çoğunun tarihi destekler olduğunu söyledi.
Verilecek olan desteklere değinen Kara, "Nisan ayı sonuna kadar sağlanacak her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. 2 bin 21 lira ücret ve bin 113 lira sigorta ve vergiler olmak üzere toplam 3 bin 134 lirayı devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.
Kara, ikinci önemli teşvikin ise herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimciler için getirildiğine işaret etti.
Bu sayede devletin sıkıntılı günlerinde yanlarında olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeniyor. Yani burada devletimiz işverene diyor ki, düzenini bozma, istihdamı koru. Buradan tüm işverenlere, esnaf ve sanatkar kardeşlerime de çağrıda bulunuyorum; Türkiye
'nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam Seferberliği 2019'a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın." diye konuştu.
Toplantıda daha sonra ilgili kurum temsilcileri tarafından katılımcılara sağlanan teşvik ve destekler anlatıldı, sorular yanıtlandı.
Sigorta, Güncel
Kaynak: AA