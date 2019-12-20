Tespih hırsızlığına tutuklama

KAYSERİ'de, camı kırarak girdiği iş yerinden tespih çalması güvenlik kamerasına yansıyan Sedat K., yakalanıp gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Polis ekipleri, Melikgazi ilçesi Sivas Bulvarı üzerinde bulunan iş yerinden tespih çalınmasıyla ilgili inceme başlattı. İş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, camı kırarak içeriye giren şüphelinin Sedat K. olduğunu belirledi. Sedat K., kaldığı evde yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Sedat K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.?