Tespih meraklıları Batman'daki pazarda buluşuyor

Tespih meraklıları her hafta kurulan Batman 'daki pazarda buluşuyor. Türkiye 'nin farklı illerinden Çarşı Mahallesi'ndeki bir çay ocağına her çarşamba sabah erkenden gelen satıcılar, çantalarından çıkardıkları rengarenk kukadan kehribara farklı tespihleri, özenle tezgahlarda sergiliyor.Tespih meraklıları detaylı inceledikleri ürünlerden bütçelerine uygun olanı satın alıyor.Tespihçi Özcan Aksat, çocukluğundan beri tespih meraklısı olduğunu, bir süreden beridir de koleksiyon yaptığını söyledi.Otomobilini tespih ile takas etmişHobisini geçim kaynağına dönüştürdüğünü anlatan Aksat, şöyle konuştu:"30 tespihle başladım, her gün kıyafetlerimle kombin yapardım. Son 3-4 yıldır da bu hobimi ticarete dönüştürdüm. Damla tespihin gramı 30-90 lira arasında alıcı bulurken, kukanın fiyatı 5-15 bin lira arasında değişiyor. Osmanlı sıkma ise 100 bin liraya kadar satılıyor. Bir ay önce 43 bin lira değerindeki otomobilimi tespih ile takas ettim. Aldığım o tespihi de kısa sürede sattım."Türkiye'nin farklı illerinde 20 yıldır tespih sattığını aktaran Abdullah Kaya ise bunun gönül işi olduğuna işaret ederek, "Tespih beyefendilerin aksesuarıdır. Tespih sallanmaz, çekilir." dedi.Ürünleri incelerken beğendiğini 15 bin liraya satın alan Latif Şahin, "Osmanlı sıkma kehribarı" 150 yıllık tespihi uygun fiyata aldığını ifade etti.