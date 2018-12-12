Tespih Taneleri Sayesinde Çözülen Cinayet Davasında Savcı, Üç Ağırlaştırılmış Müebbet İstedi

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:01



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:01

BURSA'da, geçen yıl kaybolan ve 35 gün arandıktan sonra ormanlıkta toprağa yarı gömülü cesedi bulunan Ömer Erkmen (25) cinayetiyle ilgili 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasında sona yaklaşıldı. Olay yerinde bulunan tespih taneleriyle çözülen cinayet ilgili mütaala veren Cumkhuriyet Savcısı; üç tutuklu sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet, Ahmet U. ile Ferhat D.'nin, beraatine, yargılama sırasında vefat eden Ersin Erşan'ın hakkında açılan kamu davasının düşürülmesi talep etti.Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Arabayatağı Mahallesi'nde yaşayan Emine Erkmen, 2017 yılının Mart ayında, savcılığa başvurarak, uyuşturucu madde kullandığını söylediği oğlu Ömer Erkmen'den 1 aydır haber alamadığını bildirdi. Savcılık talimatıyla jandarma ve polis ekipleri, arama çalışmalarına başladı. Merkez Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi'nde, 9 Nisan'da, tarlasına giden çiftçi, toprağın üzerinde beyaz eşofman parçası gördü ve ayağıyla basınca ceset olduğunu anlayınca, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine Yıldırım İlçe Jandarma ekipleri ile savcı, olay yerine giderek, inceleme yaptı. Toprağa yarı gömülü ceset, çıkarılarak, Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan otopside, başına tabancayla 2 el ateş edilerek, öldürülen kişinin Ömer Erkmen olduğu belirlendi.Yıldırım Jandarma Komutanlığı'nca özel ekip kurularak, başlatılan cinayet soruşturması kapsamında katil zanlılarının, kopuk tespihteki parmak izlerinden tespit edilerek yakalandığı açıklandı. 0lay yerinde bulunan tespihin kendisine ait olduğunu belirten Mesut Ahmet Kılıç (28), Selahattin Ekin (35), kardeşi Şahin Ekin (31) ile F.D. (26), E.E. (26) ve A.U. (31) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mesut Ahmet Kılıç, Selahattin Ekin ile Şahin Ekin çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu. F.D., E.E. ve A.U. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, haklarında 'adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmada öldürülen Ömer Erkmen'in annesi Emine Erkmen ile tutuklu sanık Mesut Ahmet Kılıç hazır bulundu. Selahattin Ekin ile Şahin Ekin Bandırma 2 Nolu T Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, müşteki ve sanıkların avukatları hazır bulundu. Olay yerinde bulunan tespih taneleriyle çözülen cinayet ilgili mütaala veren Cumkhuriyet Savcısı Yaşar Boyraz, toplanan deliller, hts kayıtları, bilirkişi raporu göz önüne alındığında, üç tutuklu sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet, Ahmet U. ile Ferhat D., beraatine, yargılama sırasında vefat eden Ersin Erşan'ın hakkında açılan kamu davasının düşürülmesi talep etti.SANIKLAR DURUŞMADA BİRBİRLERİNİ SUÇLADISavcının mütaalasını kabul etmediğini belirten Selahattin Ekin, "Bu suç uyuşturucu trafiğinden kaynaklanmış olup bize atılan Mesut Ahmet Kılıç'ın iftirasıdır. Biz dosyaya suçsuz olduğumuza ilişkin delilleri daha önceden sunduk. Ömer Erkmen ile bizim daha önceye dayalı bir husumetimiz yoktur. İddiaları kabul etkmiyoruz" dedi. Şahin Ekin, "Mesut Ahmet Kılıç'ın iftiraları dışında hiçbir delil bulunmamaktadır" dedi. Duruşmada verdiği ifadesinin arkasında olduğunu belirten Mesut Ahmet Kılıç ise "Uyuşturucu konusunu sürekli gündeme getirilmesi olayın çarptırılmasıdır. Ömer Erkmen ile aramızda husumet yoktur. İki celse önce babam ve kardeşime saldırıldı. Bu cinayeti işlemedim" diyerek kendisini savundu.Maktül Ömer Erkmen'in annesi Emine Erkmen, duruşmada sanıkların bir an önce en ağır ceza ile cezalandırılmasını istedi.Sanık avukatları, savunma için süre talep etmeleri üzerine mahkeme heyeti, duruşmayı 6 Şubat 2019 tarihine erteledi.- Bursa