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TESS, iki yıldızlı bir gezegen keşfetti

Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu (TESS), iki yıldızın yörüngesinde dönen bir gezegen keşfetti.

07.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:18 TESS, iki yıldızlı bir gezegen keşfetti
Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu (TESS), iki yıldızın yörüngesinde dönen bir gezegen keşfetti.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) sitesinde, TESS'in keşfettiği ilk iki yıldızlı gezegen olan TOI 1338 b'nin, Dünya'ya 1300 ışık yılı uzaklıkta Pictor takımyıldızında bulunduğu bilgisine yer verildi.
Dünya'dan yaklaşık 7 kat büyük olan TOI 1338 b'nin yıldızlarının da birbirlerinin etrafında döndüğü ve bu dönüşü 15 günde tamamladığı belirtildi.
Yıldızlardan birinin kütlesinin Güneş'inkinden yüzde 10 büyük; diğerinin Güneş'in üçte biri kütleye sahip, daha soğuk ve donuk olduğu kaydedildi.
TOI 1338 b'nin 93 ila 95 günde bir düzensiz geçişler yaptığı, bunun yıldızlarının yörüngesel hareketi dikkate alındığında derinlik ve süre açısından değişiklik gösterdiği ifade edildi.
Keşifle ilgili bulgular, 235. Amerikan Astronomi Topluluğu toplantısında paylaşıldı.
Her biri baktığı yöndeki uzay boşluğunun dörtte birlik kesitini 27 gün kesintisiz gözlemleyen 4 büyük kamera donanımı içeren TESS uydusu, öte gezegenleri "geçiş" denilen bir konumda tespit etmeye çalışıyor.
"Geçiş", bir öte gezegenin yörüngesindeki yıldızın önünden geçtiği anı tanımlıyor.
Bilim insanları, bu anda yıldızın kameralara yansıyan parlaklığında oluşan azalmayı gözleyerek, ışığın salım ve emilme miktarlarını ölçerek söz konusu gezegenlerin kütlesini, öz kütlesini ve atmosfer kompozisyonunu belirleyebiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Kaynak: AA

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