Test Çalışmaları Sona Eren Marmaray, Seferlere Başladığı İlk Günde Sınıfta Kaldı

Marmaray'ın 19 Ocak'ta başlattığı test çalışmalarının ardından seferler bugün başladı ancak hatta ilk günde meydana gelen arıza nedeniyle yolcular sabah saatlerinde mağdur oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nın tamamlanmakta olan kısımlarının hizmete alınması amacıyla sistem ve tren testleri yapılacağını duyurdu. Marmaray Hattı da 19 Ocak Cumartesi günü itibariyle faaliyetlerine ara verdi. Tamamlanan test çalışmaları sonrası Marmaray seferlere bugün yeniden başladı.

YAKLAŞIK 45 DAKİKA SÜREN GECİKME YAŞANDI

Bugün tekrar hizmete giren hatta, yaklaşık 45 dakika süren gecikmeler yaşandı. Tren girişinde kuyrukların oluştuğu istasyonda gecikmenin "teknik arızalardan kaynaklı olduğu" duyuruldu. Sabah işe gidiş saatinde yaşanan gecikmenin ardından tren seferleri devam etti.