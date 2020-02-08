Haberler » Güncel » Test kitabı alamayan çocuğa KDK yardımı - Haber

Test kitabı alamayan çocuğa KDK yardımı

Diyarbakır'da oturan 8'inci sınıf öğrencisi bir çocuk LGS'ye hazırlandığını ancak çok soru çözmesi gerekirken durumu elvermediği için test kitapları alamadığını söyleyerek yardım etmesi için Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu.

08.02.2020 10:05 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:05Test kitabı alamayan çocuğa KDK yardımı
'da oturan 8'inci sınıf öğrencisi bir çocuk LGS'ye hazırlandığını ancak çok soru çözmesi gerekirken durumu elvermediği için test kitapları alamadığını söyleyerek yardım etmesi için Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurdu.
KDK başvuru üzerine hızlı çözüm üretebilmek için çocuğun okuduğu okulun müdürüyle irtibata geçti. Okul müdürü çocuğun kaliteli eğitim hakkının güvence altına alınması amacıyla gerekli girişimlerde bulunacağını ve sonucu KDK uzmanlarına ileteceğini ifade etti.
TEST KİTAPLARI VERİLDİ, REHBERLİK SERVİSİ YAKINDAN İLGİLENİYOR
KDK uzmanları küçük çocuğun test kitaplarına erişimi konusunda yapılan girişimleri titizlikle takip etti. Okul müdürüyle yapılan görüşmeler neticesinde çocuğa ihtiyacı duyulan kaynak kitapların verildiği, aynı zamanda rehberlik servisinin öğrencinin çalışma takvimiyle ilgilendiği ve okul müdürünün bu konuyu bizzat ilgiyle takip ettiği tespit edildi.
Öğrencinin test kitabı sorununun halledilmesi neticesinde konu hakkında dostane çözüm kararı verildi.
(Neşra Durmaz/İHA)

Diyarbakır, LGS, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:07  Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filmi konusu nedir? Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filmi oyuncuları
09:06  Eşek nasıl yazılır? TDK'ya göre eşek mi, eşşek mi? Eşşek ne demek?
08:50  Görevimiz Tehlike 4 filmi konusu nedir? Görevimiz Tehlike 4 oyuncuları ve Görevimiz Tehlike 4 özeti!
08:50  Cem Karaca kimdir? Cem Karaca nereli, neden öldü?
01:00  8 Şubat Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
8.02.2020 11:11:04