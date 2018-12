CARMEDYA.COM – SUV segmentine ilgi bir hayli arttı. Mitsubishi Eclipse Cross bu segmentte yerini alan yeni modellerdenTasarıma baktığımızda model robotik yapısıyla dikkat çekiyor. Geriye doğru incelen farlar çift parçalı yapısıyla egzotik görmüyor. Ön ızgara ile birleşen bu yapı otomobilin ön kısmına bütünlük sağlamış. Keskin hatlar ile model dinamik kılınmış. Şişkin çamurluklar da otomobili heybetli göstermiş. Keskin hatlar etkisini yan bölümde de göstermiş. Arkaya doğru alçalan tavan yapısı otomobile sportif bir bir algı katmış. Arka bölüme geldiğimizde ise bumerang şeklinde stop grupları dikkat çekiyor. Ayrıca bagaj kapağı boyunca uzanan stop grubu bu alana bütünlük katmış. Boylu boyunca uzanan bu yapı bagaj camını 2 ye bölmüş.Farklı bir tasarım algısını da otomobile katmayı Mitsubishi mühendisleri başarmış. Mitsubishi Eclipse Cross 4405 mm. Uzunluğa, 1805 mm. genişliğe, 1685mm. yüksekliğe ve 2670 mm. aks mesafesine sahip. Bu değerler ile Mitsubishi Eclipse Cross OpelGrandland X'den 72mm. daha kısa, 52 mm. daha dar, 76 mm. daha alçak ve eşit aks mesafesine sahip.Mitsubishi Eclipse Cross İç Mekanİçeride Japon rakipleri gibi sade ve basit bir kokpite yer verilmiş. Kokpit üzerinde yumuşak malzemeler kullanılmış. Altlara doğru gelindiğinde sert plastik malzemeler göze çarpıyor. Eşya gözü konusunda bolca alan sunulmuş. Orta konsoldaki ekran dokunmatik özelliğe sahip. Ayrıca vitesin arkasındaki touchpad sayesinde de bu ekran kontrol edilebiliyor. Touchpad üzerinde tek parmakla menüler arasında geçişleri sağlayabiliyorsunuz. 2 parmağınızla touchpad alanında yukarı aşağı parmaklarınızı kaydırdığınızda ses ayarı yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde sağa sola kaydırdığınızda istasyon araması yapabiliyorsunuz. Modelde çift parçalı cam tavan opsiyonu yer alıyor. Ön bölümde yer alan cam bölüm açılabiliyor. Bu yapı azda olsa iç mekana ferahlık sağlıyor. Önde ve arkada sunulan baş ve diz mesafesi yeterli seviyede. Bagaj hacmi olarak ise 341 litrelik bir alan sunulmuş. Bualanı bir çok rakibine göre değerlendirdiğimizde Mitsubishi Eclipse Cross'un hacminin çok geride kaldığını görüyoruz.Mitsubishi Eclipse Cross MotorOtomobilin kalbinde 1499 cc hacminde bir atmosferik motor yer alıyor. Bu motor 163 HP güç ve250 Nm tork değeri sağlıyor. CVT şanzıman ile kombine edilen model 0-100 hızlanmasını 9.8 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı ise 200 km/s. CVT şanzımanda sanal 8 oran oluşturulmuş. Manuel kullanımda bu his size rahat birşekilde aktarılabiliyor. Şanzıman geçişleri sarsıntısız. Ancak CVT şanzıman modeli performans konusunda törpülüyor. Modelin fabrika verilerine göre karma tüketim değeri 7 litre. Biz testimiz sırasında 9.5 litrelik tüketim değeri elde ettik.Mitsubishi Eclipse Cross 4×4 SistemiMitsubishi dört tekerlekten çekiş sistemi konusunda başarılı bir geçmişe sahip. Mitsubishi Eclipse Cross'ta da Super-All Wheel Control sistem yer alıyor. Bu sistem zorlu koşullarda zeminin durumuna göre lastiklere farklı güçler aktarabiliyor. Ayrıca sistemin 3 farklı modu da otomobilde sunulmuş. Auto, Snow ve Graveller olarak ayrılan sürüş modları elinizi arazi sürüşlerinde kuvvetlendiriyor. Graveller modunda engebeli araziler sorun olmaktan çıkarken, Snow modunda karlı ve kaygan zeminler avantaja çevriliyor. Auto modunda ise sistem farklı zeminlere göre çekiş koşullarını değiştiriyor.Mitsubishi Eclipse Cross YorumMitsubishi Eclipse Cross, markanın Renault Nissan ortaklığına geçmeden önceki son neferi diyebiliriz. Model tasarım konusunda fazlasıyla iddialı. Heybetli yapısıyla da dikkatleri kolay bir şekilde üzerine çekebiliyor. İçeride sade bir kokpit var.Ancak bagaj konusunda rakiplerinin çok gerisinde. 1.5 litrelik atmosferik ünite performans konusunda doyurucu. Akabinde tüketim konusu da çok iyi düşünülmüş.Model sunulan ECO modu çok fazla işe yarıyor. Bu modda gaz tepkileri yumuşuyor.Çok iyi dikkat ederseniz fabrika verilerine yakın değerler elde edebilirsiniz.Ancak arazi ve performanslı sürüşlerde tüketim değeri iki haneli sayılara ulaşabiliyor. Modelin fiyatına baktığımızda ise 217 bin TL gibi bir değer çıkıyor. Bu değer bazı rakiplerine göre biraz fazla. Karar sizin.The post Test|Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 CVT appeared first on Carmedya.