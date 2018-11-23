Test Sürüşünde Araç Hırsızlığı İddiası

23 Kasım 2018 Cuma 12:02



23 Kasım 2018 Cuma 12:02

Van'ın Erciş ilçesinde bir oto galerici, satışa çıkardığı aracın test sürüşü sırasında çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.Zaylan Caddesi'nde araç alımı satımı yapan Mehmet Demir, satışa sunduğu bir aracın ekspertize götürmek üzere test sürüşü yaptırdığı alıcı tarafından çalındığı iddiasıyla polise şikayetçi oldu.Oto galerici Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ağrı'nın Patnos ilçesinden geldiğini söyleyen kişinin satın almak istediği aracı ekspertize götürmek için kendilerinden talepte bulunduğunu belirtti.Bu kişiyle araca binerek yola çıktığını anlatan Demir, "Bu kişi önce sigara almak için bir markete gitti. Sonra yolda şeker hastası olduğunu söyledi ve benden su almamı istedi. Ben de su almak için araçtan indiğimde, bu kişi araçla kaçtı." dedi.Bu arada şüphelinin marketten sigara alması anının, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirlendi.