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Test yaptıran Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hastaneye yatırıldı

Koronavirüs testi yaptıran Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, sonuçlar çıkana kadar koruma amaçlı olarak hastanede izolasyon altında kalacak.

24.03.2020 18:28 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:37

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ koronavirüs testi yaptırdı. Gümüşdağ, koruma amaçlı hastanede kalacak.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın sağlık kondisyonunda bu sabah ortaya çıkan belirtiler sebebiyle corona virüsü testi yaptırdığı, ilk test sonucunun negatif çıkmasına rağmen yarın akşam saatlerinde kesinleşecek olan 2. test sonuçları çıkana kadar hastanede koruma amaçlı izolasyon altında kalacağını, sağlık durumunun iyi ve takip altında olduğunu kamuoyuna duyururuz." ifadelerine yer verildi.

Test yaptıran Başakehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hastaneye yatırıldı
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Test yaptıran Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hastaneye yatırıldı
Etiketler : Göksel Gümüşdağ, Başakşehir, Spor

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Koronavirüs testi yaptıran Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hastaneye yatırıldı

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Yorumlar (3)
BUNAK:UZUN SÜREDİR GEÇMEYEN ŞİKAYETİ OLABİLİ LOO
Cevap Yaz 1 0
ECE:korona zengin hastalığı gibi hiç ummadığınız insanlarda çıkıyor
Cevap Yaz 0 5
MEHMET:garibanlarda daha çok varda haber değeri olmadığı için yapılmıyor ne demiş yunus emre bir garip ölmüş diyeler 3 gün sonra duyalar
0 9

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