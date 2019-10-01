Testere Necmi olarak bilinen Tarık Ünlüoğlu'nun ölüm haberi Kurtlar Vadisi hayranlarını yıktı

Tiyatrodan, sinema perdesine ve televizyon ekranlarına kadar birçok alanda tanınan usta oyuncu 61 yaşında hayatını kaybetti.Kurtlar Vadisi'nde 'Testere Necmi' karakteriyle bilinen ve 'Benim Annem Bir Melek' gibi farklı konseptlerdeki dizilerde de gösterdiği performanslarla takdir toplayan Ünlüoğlu, birçok başarılı yapımda isim aldı.
TESTERE NECMİ OLARAK BİLİNİYORDU
Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Testere Necmi karakteriyle zihinlere kazınan Ünlüoğlu, oyunculuktaki sert mizacıyla dikkat çekiyordu. Usta oyuncudan gelen ölüm haberi, Kurtlar Vadisi hayranlarını üzdü.
İşte usta oyuncunun oynadığı dizi ve filmler;
TV dizileri
1983 Kurt ve Kuzu
2001 Nasıl Evde Kaldım
2003-2004 Kurtlar Vadisi
2005-2007 Gümüş
2006 Bebeğim Adem
2007 Benden Baba Olmaz
2008 Dalgakıran
2008-2010 Benim Annem Bir Melek
2011-2013 Avrupa Avrupa
2014 Bir Yusuf Masalı
2015-günümüz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Filmografi
1996 Bir Erkeğin Anatomisi
1998 Cumhuriyet
2006 Umut Adası
2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım
2007 Kabadayı
2009 Aşkın İkinci Yarısı
2011 Eyyvah Eyvah 2
2011 Sümela'nın Şifresi: Temel
2011 Berlin Kaplanı
2014 Eyyvah Eyvah 3
2015 Bana Masal Anlatma
2015 Kara Bela
Rol aldığı oyunlar
Uyarca : Friedrich Dürrenmatt – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2005
Taraf Tutmak : Ronald Harwood – İstanbul Devlet Tiyatrosu – 2003
Ziyaretçi : Éric-Emmanuel Schmitt – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1998
Ateşle Oynayan : Nihat Asyalı – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1997
Resimli Osmanlı tarihi : Turgut Özakman – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1996
Martı : Anton Çehov – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1995
Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1993
Uyarca : Friedrich Dürrenmatt – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1992
Yüzlerce Çiçek Birden Açtı : Tarık Buğra – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1989
Fadik Kız : Orhan Asenal – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1988
Kılıç ve Ney : Turan Oflazoğlu – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1987
Sırça Biblolar : Tennessee Williams – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1985
Galile'nin Yaşamı : Bertolt Brecht – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1983
Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman – Ankara Sanat Tiyatrosu – 1982
Yunus Emre (oyun) : Recep Bilginer – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1981
Kurban (oyun) : Güngör Dilmen – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1980
Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1979
Eskicinin Tazesi : Federico Garcia Lorca – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1978
Cimri : Moliere – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1977
İki Kova Su : A.E.Gredianus' – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1977
My Fair Lady : Alan Jay Lerner – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1976
İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal – Ankara Devlet Tiyatrosu – 1973