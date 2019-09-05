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Testereyle demir kestiği sırada elini makineye kaptırdı, parmakları koptu

Testereyle demir kestiği sırada elini makineye kaptırdı, parmakları koptuBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işçinin parmakları koptu.

05.09.2019 18:02
Testereyle demir kestiği sırada elini makineye kaptırdı, parmakları koptu
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işçinin parmakları koptu.
Olay Mobilya Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmada meydana geldi. İş yerinde çalışan Halid A., iddiaya göre, testereyle demir kestiği sırada elini makineye kaptırdı. Acılar içerisinde kalan talihsiz işçinin yardımına mesai arkadaşları yetişti. Parmakları kopma noktasına gelen işçi kanlar içerisinde kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri işçiyi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Halid A. ameliyata alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Testereyle demir kestiği sırada elini makineye kaptırdı, parmakları koptu

Murat Erat, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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