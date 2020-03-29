Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Testi pozitif çıkan 8 aylık hamile öğretmen tedavi altında (2) - Yeniden

Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine'Testi pozitif çıkan 8 aylık hamile öğretmen, bebeğini kaybetti' haberimizi kaynağından bebeğin yaşadığının bildirilmesi üzerine düzelterek yeniden veriyoruz.

29.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:27
Testi pozitif çıkan 8 aylık hamile öğretmen tedavi altında (2) - Yeniden

Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine

'Testi pozitif çıkan 8 aylık hamile öğretmen, bebeğini kaybetti' haberimizi kaynağından bebeğin yaşadığının bildirilmesi üzerine düzelterek yeniden veriyoruz.

---------

(YENİDEN)

Sebahattin AYDIN/İZMİT (KOCAELİ), - KOCAELİ'de resim öğretmenliği yapan 8 aylık hamile olan Şeyma Batmaz'ın (25) koronavirüs testi pozitif çıktı. Şeyma Batmaz hastanede tedavi altına alındı.

Başiskele ilçesi Kullar Mahallesi'nde oturan 8 aylık hamile resim öğretmeni Şeyma Batmaz, rahatsızlanması üzerine Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Koronavirüs belirtilerinin görülmesi üzerine test yapıldı. Şeyma Batmaz'ın yapılan testler sonucu koronavirüs testi pozitif çıktı. Şeyma Batmaz hastanede tedavi altına alındı.

İzmit 'te bir fabrikada çalışan Baturhan Batmaz eşi Şeyma Batmaz'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımda bulundu:

"Arkadaşlar eşimin Kovid 19 testi maalesef pozitif çıktı. Bizle temasta olan arkadaşlar dikkat etsinler. Belirti varsa hemen sağlık kuruluşuna gidin. 112 çalışanları ile hastaneye geçeceğiz. Tek isteğim evinizde durun, dua edin."


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İzmit, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Testi pozitif çıkan 8 aylık hamile öğretmen tedavi altında (2) - Yeniden - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Recep, Tayyip, Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı’na virüs mesajı yolladı Haberler
Recep, Tayyip, Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı'na virüs mesajı yolladı
Rus uzman, ülkesinde salgının duracağı tarihi verdi Haberler
Rus uzman, ülkesinde salgının duracağı tarihi verdi
Merkez Bankası, salgın sonrası ekonomiyle ilgili olumlu sinyal verdi Haberler
Merkez Bankası, salgın sonrası ekonomiyle ilgili olumlu sinyal verdi
Koronanın yeni merkez üssü ABD’de son 24 saatte 480 kişi öldü Haberler
Koronanın yeni merkez üssü ABD'de son 24 saatte 480 kişi öldü
İtalya’dan umut veren açıklama: Ciddi bir düşüş bekliyoruz Haberler
İtalya'dan umut veren açıklama: Ciddi bir düşüş bekliyoruz
İngiltere’de bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 2019 kişi öldü Haberler
İngiltere'de bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 2019 kişi öldü
Koronavirüs salgını dursun diye Doğu’daki ilimizde 147 aileye dağıtıldı Haberler
Koronavirüs salgını dursun diye Doğu'daki ilimizde 147 aileye dağıtıldı
Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ son noktayı kuydu Haberler
Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ son noktayı kuydu

Son Dakika Güncel Haberleri

18:00: Başkan Demirtaş: "Halkımızın sağlığı için mücadele ediyoruz" - Haber 18:00: Yurt genelinde "koronavirüs sessizliği" - drone - Haber 17:58: DHA YURT BÜLTENİ-12 - Haber 17:58: Malatya'da korona virüse araç takviyesi - Haber 17:58: Burdur'da yurt dışından getirilen 136 kişi daha yurda yerleştirildi - Haber 17:03: İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor - Haber 16:39: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor - Haberler 16:24: İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1228'e çıktı - Haber 16:18: Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün ilginç telaffuzu sonrası Netflix Türkiye adını değiştirdi - Magazin 15:56: Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı - Haber 15:30: Son dakika: 4 ilimize bağlı 8 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı - Haber 15:26: Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti - Haber