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Testi pozitif çıkan belediye çalışanı ile irtibatlı 5 personel evde karantinada kalacak

BURSA'da, danışmadaki personelin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine vatandaş girişine kapatılan Orhangazi İlçe Belediyesi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

16.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:48
Testi pozitif çıkan belediye çalışanı ile irtibatlı 5 personel evde karantinada kalacak

BURSA'da, danışmadaki personelin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine vatandaş girişine kapatılan Orhangazi İlçe Belediyesi, konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, testi pozitif çıkan personelle irtibatlı 5 personelin de tedbir amaçlı 14 gün evlerinde izole olacağı belirtildi.

Orhangazi İlçe Belediyesi hizmet binası danışmasında görevli personel, geçen hafta Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk koronavirüs testi negatif çıkan personelin, dün yapılan ikinci testi pozitif sonuçlandı. Adı açıklanmayan personel hastanede tedaviye alındı. Belediye hizmet binası, bu gelişme üzerine vatandaş girişine kapatıldı. Vatandaşların belediyedeki işlerini halledebilmesi için ana kapı önünde zabıta görevlendirildi. Zabıta tarafından alınan başvurular, telefon ile ilgili birimlere aktarılıyor. Gerekmesi halinde de ilgili birimlerden bir personel giriş kapısına gelerek, vatandaşa yardımcı oluyor.

Orhangazi Belediyesi, bugün konu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Nisan 2020 tarihinde birçok haber portalında belediyemizin karantinaya alındığı ile ilgili haberleri üzülerek takip ediyoruz. Gerçeği yansıtmayan bu haberler sonrasında ilgili haber portallarına düzeltme talebinde bulunduğumuzu kamuoyu bilgisine sunarız. Bilindiği üzere tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Covid-19 virüsünün ülkemizde de görülmesinin ardından Orhangazi Belediyesi olarak gerek halkımızın, gerekse personelimizin sağlığı için tüm tedbirleri Belediye Başkanımız ve ilgili birim müdürlerimizin koordinasyonu ile ivedilikle almış bulunmaktayız. Süreç içerisinde cadde ve sokaklarımızın yıkanıp dezenfekte edilmesi, belediye binamız ve tüm kamu kurum kuruluşları ile Covid-19 virüsünün pozitif çıktığı vatandaşlarımızın ikamet ettiği binaların tamamının dezenfekte işlemleri yapılmış ve kısa periyotlarda yapılmaya da devam etmektedir. Çalışma arkadaşlarımıza süreç içerisinde gerekli tüm ekipmanların (maske, siperlik, eldiven ve dezenfektan) dağıtımı yapılmış, esnek çalışma ve uzaktan çalışma yöntemleri açıklandığı ilk günden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Ancak üzülerek belirtmek isteriz ki bir personelimizin test sonucu pozitif çıkmış olup irtibatlı olduğu 5 personelimiz de İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra tedbir amaçlı 14 günlük izole süreci için evlerine gönderilmiştir. Ayrıca pozitif çıkan personelimizin tedavisi de kendi evinde devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sosyal izolasyonlarına dikkat etmeleri hayati önem taşımakta olup, belediyemiz hizmet masalarına ilettikleri talep, istek ve şikayetleri süreç içerisinde 0 538 480 01 16 numaralı WhatsApp hattımıza yapmaları, hizmetlerin hızlı ve etkin yürümesine katkı sağlayacaktır."


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Orhangazi, Güncel
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