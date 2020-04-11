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Testi pozitif çıkan ikizlerin yaşadığı mahalle dezenfekte edildi

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinin kırsal Çallı Mahallesi Muhtarı Hasan Sarıoğlu (54) ve ikiz kardeşi Hüseyin Sarıoğlu'nun (54) koronavirüs testi pozitif çıktı.

11.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:30
Testi pozitif çıkan ikizlerin yaşadığı mahalle dezenfekte edildi

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinin kırsal Çallı Mahallesi Muhtarı Hasan Sarıoğlu (54) ve ikiz kardeşi Hüseyin Sarıoğlu'nun (54) koronavirüs testi pozitif çıktı. Büyükşehir Belediyesi, mahalleye giderek dezenfekte çalışması yaptı.

Çallı Mahalle Muhtarı Hasan Sarıoğlu ve ikiz kardeşi Hüseyin Sarıoğlu, gribal hastalık nedeniyle önceki gün Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Hüseyin Sarıoğlu'nun yapılan kontrolünde, ateşi yüksek çıkınca covid-19 testi yapıldı. Test pozitif çıkınca muhtar Hasan Sarıoğlu'na da test uygulandı. Muhtar Sarıoğlu'nun testi de pozitif çıkınca, ikizler hastanede tedaviye alındı.

MAHALLE DEZENFEKTE EDİLDİ

Aydın Büyükşehir Belediye ekipleri, ikiz kardeşlerin testlerinin pozitif çıkması üzerine bu sabah mahalleye gitti. Cadde ve sokaklar, itfaiyeye ait araçla dezenfekte edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Hüseyin Sarıoğlu, Koçarlı, Aydın, Güncel
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