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Testi pozitif çıkınca hastaneden kaçtı

ESKİŞEHİR'de Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan İ.Ü., hastaneden kaçtı.

12.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:22
Testi pozitif çıkınca hastaneden kaçtı

ESKİŞEHİR'de Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan İ.Ü., hastaneden kaçtı. İ.Ü., kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalanarak yeniden hastaneye götürüldü.

Eskişehir 'de İ.Ü., sokağa çıkma yasağından önce rahatsızlanması üzerine Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti. Koronavirüs belirtileri üzerine test yapılan erkek hasta, sonucun pozitif çıktığını öğrenince gece hastane otoparkındaki aracıyla kaçtı. Hastane yönetiminin ihbarı üzerine polis ekiplerince başlatılan arama çalışmalarında İ.Ü., kaçtığı otomobille hastane yakınlarında yakalandı. Hastaneye götürülen İ.Ü., tedavi altına alındı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Osmangazi, Eskişehir, Güncel
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