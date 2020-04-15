Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Akbank çalışanı 47 yaşındaki Ali İhsan Orallı koronavirüsten hayatını kaybetti.

Acı haberi Twitter hesabından duyuran CHP 26. Dönem Milletvekili ve Gazeteci Barış Yarkadaş, koronavirüsten vefat eden Ali İhsan Orallı'nın koronavirüs testinin 2 kez negatif çıktığını belirtti.

18 AKBANK ÇALIŞANIN DA TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Barış Yarkadaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Akbank İzmir Bölge Krediler Müdürlüğü yetkililerinden testleri 2 kez negatif çıkan 47 yaşındaki Ali İhsan Orallı da Coronavirüs yüzünden hayatını kaybetti. Vefat, Akbank çalışanlarına mail yoluyla duyuruldu. Bankanın 18 personeli de testleri pozitif çıktığı için tedavi görüyor"