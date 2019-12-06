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TESTUD Başkanı Yavuz Yılık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasın katılarak, fotoğraf seçti.

06.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:48TESTUD Başkanı Yavuz Yılık, AA'nın
Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasın katılarak, fotoğraf seçti.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Yılık, "haber", "yaşam" ve "" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.
Haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı" fotoğrafını tercih eden Yılık, "Bu fotoğraftan çok etkilendim çünkü bu vatan kolay kazanılmadı. Ülkemizin kıymetlerini bilmemiz lazım. Bu doğrultuda ülkemizi daha ileri götürebilmek adına, daha iyi çalışmamız gerekiyor." dedi.
Yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" fotoğrafına oy veren Yılık, insanoğlunun son zamanlarda iklime ve atmosfere zarar verdiğini, kendisinin de bu konuya dikkati çekmek istediğini söyledi.
Yılık, spor kategorisinde Durmuş Genç'in "Raftingin zorlu parkuru" fotoğrafını seçerek, "Türkiye'nin turizmde daha ileri gidebilmesi adına alternatif turizm dallarından olan raftingi çok güzel fotoğrafladığı için oyum bu kareye." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, Termal, Güncel

Kaynak: AA

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