Edirne Merkez
İlçe ve Süloğlu
Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Başkanı Mustafa Suiçmez, tarım ve hayvancılık alanında yapılan teşvik ve desteklemelerin üretimi artırdığını bildirdi.
Suiçmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
'nin Edirne ziyaretinde, bölgeye yönelik müjdeler verdiğini anımsattı.
Pakdemirli'nin açıklamalarının tarım ve hayvancılık açısından önemli olduğunu belirten Suiçmez, "Bakan Pakdemirli kok ciddi miktarda destek ödemeleri yapıldığını ve yapılacağını söyledi. Hayvancılık alanında da önemli müjdeler verildi. Bildiğiniz gibi süt teşvik primleri litre başına 25 kuruşa çıkmıştı. Bu da ciddi bir rakam. Tarım ve hayvancılık alanında üretimin artmasına yönelik verilen teşvik ve desteklemeler, üreticileri sevindiriyor. Teşvik ve desteklemeler, üretimi artırıyor." dedi.
Edirne'deki büyükbaş hayvan sayısının Türkiye
ortalaması altında olduğunu ve artırılması için çalışmalar yapacaklarını da dile getiren Suiçmez, şunları kaydetti:
"Bakanımız Edirne'deki büyükbaş hayvan sayısının Türkiye ortalaması altında olduğunu söyleyerek aile işletmelerinin önemine değindi. Edirne'deki aile işletmelerine baktığımızda, ortalama hayvan sayısının 7-8 arasında olduğunu görüyoruz. Bu sayıyı artırmamız gerekli. 20-25 hayvana çıkarılmalı. Bir aile işletmesi, 20-25 hayvana kolaylıkla bakabilir. Bakanımız bununla ilgili çalışma talimatı verdi. Edirne'yle ilgili güzel şeyler olacak. Bizler üreticiler olarak, üretmeye devam edeceğiz. Devletimizin de bizleri üretim aşamasında destekleyeceğine inancımız tam."
Mustafa Suiçmez, Keşan
'a kurulması planlanan Gıda Organize Sanayi Bölgesi
'nin de bölge tarım ve hayvancılığına önemli katkı sağlayacağını belirtti.
Süloğlu,Edirne Merkez,Edirne
Kaynak: AA