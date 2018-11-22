Tetanos ve Difteri Aşısını Ülkemizde Üretmeye Başlayacağız"

22 Kasım 2018 Perşembe 12:46



22 Kasım 2018 Perşembe 12:46

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, "Bugün geldiğimiz noktada tetanos, difteri aşısının antijen, formülasyon, dolum ve paketleme aşamalarının ülkemizde yapılması için ihalesini yaptık. Tetanos, difteri aşısını, antijenden itibaren 2019 yılı ortalarından sonra ülkemizde üretmeye başlayacağız." dedi.Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Erciyes Teknopark tarafından kentteki bir otelde düzenlenen "Milli Aşı ve İlaç Çalıştayı"nda konuşan Meşe, ilaç ve aşıda yerlileşmenin, bütün ülkeler için savunma sanayisi kadar stratejik bir konu olduğunu belirtti.Sağlık Bakanlığı olarak ilaçta yerlileşme projesi kapsamında 6 milyar liralık ürünün Türkiye'de üretilmesini amaçladıklarının altını çizen Meşe, "Bu çalışmalar çerçevesinde yaklaşık 3,1 milyar liralık ürünü yerelleştirdik. 2016 yılında kutu bazında yüzde 75 olan imal ilaç oranını 2017'de yüzde 80'e çıkardık. İlaçlar kadar diğer stratejik önemi olan aşıları maalesef şu an ülkemizde sadece ithalat yoluyla temin ediyoruz. Döviz olarak bu aşılar satın alınıyor. Dolar bazında alınıyor, TL cinsinden yaklaşık 1 milyar TL civarında. Bu konuya Sağlık Bakanlığı olarak harcama yapıyoruz." diye konuştu.KKKA aşısıMeşe, aşıyla ilgili, antijenden itibaren tüm basamaklarıyla Türkiye'de aşı üretimi yapmayı, aşı üretim teknolojisini transfer etmeyi, aşı ihtiyacı konusunda kendi kendisine yeten bir ülke konumuna gelmeyi ve aynı zamanda da çevre ülkelere ihracat yapmayı hedeflediklerini kaydetti.Ülke olarak bu hedeflere ulaşmak için aşı ve ilaç üretimi konusunda yapılacak çalışmalarda özel sektörü, üniversiteleri ve kamu-özel üniversite iş birliğini destekleyeceklerini vurgulayan Meşe, şöyle devam etti:"Bugün geldiğimiz noktada tetanos, difteri aşısının antijen, formülasyon, dolum ve paketleme aşamalarının ülkemizde yapılması için ihalesini yaptık. Tetanos, difteri aşısını, antijenden itibaren 2019 yılı ortalarından sonra ülkemizde üretmeye başlayacağız. Bu yıl içinde Hepatit A, Hepatit B aşısı, su çiçeği ve kuduz aşısı, antijenden itibaren ülkemizde üretimi için sanayi iş birliği kapsamında ihaleye çıkılması planlanıyor. Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin gerçek anlamda milli ve yerli aşısının üretilmesi konusundaki çalışması bizim için çok önemli, Bakanlık olarak destekliyoruz. Bu, gerçek anlamdaki milli ve yerli aşı olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı aşısının tamamlanması için bütün destekleri vereceğiz. Yine böyle milli ve yerli aşı çalışmalarını bekliyoruz."ERÜ Rektörü Prof. Dr Mustafa Çalış da üniversite bünyesindeki KKKA aşısı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.Çalıştay, alanında uzman sektör temsilcilerinin sunumlarıyla devam etti.