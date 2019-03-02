Tetiş Yapı Elazığspor - Abalı Denizlispor: 1-2

STAT: 11 Nisan
HAKEMLER: Zorbay Küçük, Vural Gül
, Cemal Alpay
TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Ahmet Sabri- Kadir Bekmezci
(Dk.77 Murat), Dialo Samba (Dk.49 Dersim
), Mustafa, Gökhan Akkan, Serge, Lamine, Tufan, Boubacar (Dk.64 Emir), Eren, Kadir Taşoğlu,
ABALI DENZLİSPOR: Adam- Alperen, Deniz, Ziya (Dk.85 Burak), İsmail, Oğuz, Mehmet (Dk.89 Seddar), Kerem, Abdülkerim, Marc Kibong, Muhammed (Dk.64 Burak)
GOLLER: Dk.81 Lamine (Tetiş Yapı Elazığspor
) – Dk.34 ve 40 Muhammed (Abalı Denizlispor
)
SARI KARTLAR: Dialo (Tetiş Yapı Elazığspor) - Oğuz, Alper, (Abalı Denizlispor )
Spor Toto 1'inci Ligin 24'üncü haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, sahasında konuk ettiği Abalı Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu.
34'üncü dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Mehmet Akyüz
'ün penaltı atışında direkten dönen topu Muhammed tamamladı: 0-1.
40'ıncı dakikada Kerem'in pasıyla ceza sahası içerisinde buluşan Muhammed, kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 0-2.
81'inci dakikada Mustafa'nın pasıyla ceza alanında buluşan Lamine'nin plase vuruşu ağlara gitti: 1-2.
- Şanlıurfa
Dersim, Elazığspor, Spor
Kaynak: DHA