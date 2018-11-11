Tetiş Yapı Elazığspor - Eskişehirspor: 3-2

Spor Toto 1. Lig'de gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Tetiş Yapı Elazığspor
konuk ettiği Eskişehirspor
'u 3-2 mağlup etti.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Onur Özütoprak, Oğuz Kaan
Çalışır, Mehmet Emin Tuğral
Tetiş Yapı Elazığspor: Soner Şahin, Fatih Serkan Kurtuluş
(Dk. 72 Eren Çinkılınç), Bjarnason, Kadir Bekmezci
, Ahmet Aras
, Tatos (Dk. 89 Idrissa Diarra), Adem Alkaşi
, Ali Fırat Okur, Lamine Diarra
(Dk. 78 Kadir Taşoğlu), Mehmet Yiğit, Emre Öztürk
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan
, Semih Güler
, Tolga Yakut (Dk. 59 Talha Erdoğan), Alperen Kocabaş
, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat (Dk. 83 Kaan Gül), Mehmet Özcan
, Mevlüt Çelik, İbrahim Halil
Öner, Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm (Dk. 40 Bedirhan Altunbaş)
Goller: Dk. 6 ve Dk. 72 İbrahim Halil Öner
(Eskişehirspor), Dk. 32 ve Dk. 55 Ahmet Aras, Dk. 47 Mehmet Yiğit (Tetiş Yapı Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk. 12 Kadir Bekmezci, Dk. 77 Bjarnason (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 30 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 46 Mevlüt Çelik, Dk. 63 Cemali Sertel, Dk. 90 Semih Güler (Eskişehirspor)
Elazığspor,Eskişehirspor
11 Kasım 2018 Pazar 19:05